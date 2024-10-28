Камеры нейросети помогли задержать более 20 человек в Новосибирской области

За прошедшую неделю полицейские с помощью комплекса видеоанализа и идентификации лиц Find Face задержали 21 человека. Как отметил Кирилл Травин, заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, четверо из них находились в федеральном розыске.
— Двое без вести пропавших, четверо иностранных граждан, уклонявшихся от выезда за пределы территории Российской Федерации, — сообщил Кирилл Травин.
Как сообщил заместитель начальника Главного управления МВД по Новосибирской области, с помощью Find Face в регионе за год было задержано 741 лицо.
Ранее редакция сообщала о том, что за неделю в Новосибирске задержано 18 лиц, находящихся в федеральном розыске.
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