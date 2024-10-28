Дом в стиле Гауди продают за 220 млн в посёлке под Новосибирском

Дом в стиле Гауди выставили на продажу в посёлке «Горки Академпарка» в Новосибирском районе. Продавец просит за коттедж 220 миллионов рублей.

— Идеальный загородный жилой дом, настоящее воплощение вашей мечты, имеет общую площадь более тысячи квадратных метров, — позиционирует в объявлении свои хоромы владелец.

Продавец заявляет, что на «нулевом» этаже имеется четыре санузла, мастерская, три жилых комнаты, сауна, хамам, зимний сад и оружейная комната. На первом этаже просторная кухня-столовая, гардероб, гостиная, прачечная, две жилых комнаты, ванная комната и три санузла. Второй этаж так же оснащён ванной комнатой, есть две гостевые комнаты, два санузла, там же находится ещё одна мастерская и спортзал.

Сосед хозяина коттеджа пояснил журналистам Atas.Info, приехавшим посмотреть на лот-многомиллионник, что он возводился с 2018 года.

— С ума сойти, это у нас в поселке, где постоянно воды нет, такие цены! Кто ж его купит, — высказался мужчина, когда узнал заявленную соседом цену.

По его словам, строительство доведено не до конца.

Ранее редакция сообщала о том, что в центре Новосибирска на продажу выставлена двухуровневая пятикомнатная квартира за 23 млн рублей. Общая площадь предлагаемой недвижимости 270 кв метров. Согласно описанию, внутри квартиры есть каминная комната, большая гардеробная, бильярдная и ванная с джакузи.