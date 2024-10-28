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Дом в стиле Гауди продают за 220 млн в посёлке под Новосибирском

  • 28/10/2024, 14:00
Автор: Ольга Кирсанова
Дом в стиле Гауди за 220 млн выставили на продажу в посёлке под Новосибирском
Соседи продавца заверяют, что коттедж не достроен

Дом в стиле Гауди выставили на продажу в посёлке «Горки Академпарка» в Новосибирском районе. Продавец просит за коттедж 220 миллионов рублей.

— Идеальный загородный жилой дом, настоящее воплощение вашей мечты, имеет общую площадь более тысячи квадратных метров, — позиционирует в объявлении свои хоромы владелец.

Продавец заявляет, что на «нулевом» этаже имеется четыре санузла, мастерская, три жилых комнаты, сауна, хамам, зимний сад и оружейная комната. На первом этаже просторная кухня-столовая, гардероб, гостиная, прачечная, две жилых комнаты, ванная комната и три санузла. Второй этаж так же оснащён ванной комнатой, есть две гостевые комнаты, два санузла, там же находится ещё одна мастерская и спортзал.

Сосед хозяина коттеджа пояснил журналистам Atas.Info, приехавшим посмотреть на лот-многомиллионник, что он возводился с 2018 года.

— С ума сойти, это у нас в поселке, где постоянно воды нет, такие цены! Кто ж его купит, — высказался мужчина, когда узнал заявленную соседом цену.

По его словам, строительство доведено не до конца.

Ранее редакция сообщала о том, что в центре Новосибирска на продажу  выставлена двухуровневая пятикомнатная квартира за 23 млн рублей. Общая площадь предлагаемой недвижимости 270 кв метров. Согласно описанию, внутри квартиры есть каминная комната, большая гардеробная, бильярдная и ванная с джакузи.

Источник фото: Atas.Info

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : продажа недвижимость Дом


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