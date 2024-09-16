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За неделю в Новосибирске задержано 18 лиц, находящихся в федеральном розыске

  • 16/09/2024, 12:15
Автор: Артем Рязанов
За неделю в Новосибирске задержано 18 лиц находящихся в федеральном розыске
Также была проведена проверка нарушения миграционного законодательства.

В Новосибирске за неделю были задержаны 18 человек, которые находились в федеральном розыске.

Начальник областного главка МВД Андрей Кульков рассказал, что благодаря системе распознавания лиц FindFace удалось задержать 18 подозреваемых в совершении преступлений.

Было зарегистрировано 436 преступлений, из них 224 — кражи. Кроме того, треть от общего числа преступлений были совершены с помощью интернета.

Стоит отметить, что для проверки соблюдения миграционного законодательства полицейские посетили 26 объектов, включая 15 жилых домов. В результате проверок были выявлены 123 нарушения миграционного законодательства. Двух человек депортировали, а 16 иностранцев были выдворены за пределы России.​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что по факту захвата заложников в Новосибирске возбуждено уголовное дело.

Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : федеральный розыск преступление задержание


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