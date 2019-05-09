Камуфляжная одежда: удобство и практичность

Свое название камуфляж получил от французского «camouflage», что означает «маскировка». Окраска одежды, военной техники и вооружения по особому принципу, с использованием пятен разных оттенков и формы, делает их менее заметными на местности. Эффект маскировки обеспечивается за счет визуального дробления силуэтов.
Одежда камуфлированных расцветок широко используется не только военизированными формированиями – охотники и рыболовы стремятся купить камуфляж, чтобы было проще маскироваться в природных условиях, туристов и любителей активного отдыха привлекает практичность одежды. Камуфляжные костюмы также подходят для экипировки сотрудников компаний, специализирующихся на охранной деятельности, используются участниками военизированных игр.
Особенности камуфляжной одежды
Камуфляжная спецодежда отличается удобным покроем – обеспечивает полную свободу движений. Для ее пошива используют материалы высокого качества – хлопок, полиэстер, мембранные и армирующие ткани.
Изделия обрабатываются специальными составами, чтобы одежда не впитывала влагу и грязь. Плотная ткань отлично защищает от холода и ветра, но плохо пропускает воздух, поэтому в камуфляжной одежде предусмотрены особые вентиляционные вкладки. Благодаря непрерывной циркуляции воздуха под одеждой, она комфортна в носке в любой сезон и в любую погоду.
Предусмотрено несколько видов расцветки камуфляжа, соответствующих разным типам местности – пустыня, лес, скалы и т.д.
Достоинства камуфляжа
Пользователи камуфляжной одежды отмечают ее многофункциональность и ряд несомненных достоинств, включая:
При выборе спецодежды следует обратить внимание на тип камуфляжной расцветки, характеристики материала, особенности покроя и наличие определенных функциональных элементов (внутренние или наружные карманы, отделения под патроны и т.д.). Качественные камуфляжные костюмы от военторга «Атака» можно приобрести в розничной сети или через интернет-магазин.
Источник фотографии: сайт интернет-магазина «Атака»
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