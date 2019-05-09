Камуфляжная одежда: удобство и практичность

Свое название камуфляж получил от французского «camouflage», что означает «маскировка». Окраска одежды, военной техники и вооружения по особому принципу, с использованием пятен разных оттенков и формы, делает их менее заметными на местности. Эффект маскировки обеспечивается за счет визуального дробления силуэтов.

Одежда камуфлированных расцветок широко используется не только военизированными формированиями – охотники и рыболовы стремятся купить камуфляж, чтобы было проще маскироваться в природных условиях, туристов и любителей активного отдыха привлекает практичность одежды. Камуфляжные костюмы также подходят для экипировки сотрудников компаний, специализирующихся на охранной деятельности, используются участниками военизированных игр.

Особенности камуфляжной одежды

Камуфляжная спецодежда отличается удобным покроем – обеспечивает полную свободу движений. Для ее пошива используют материалы высокого качества – хлопок, полиэстер, мембранные и армирующие ткани.

Изделия обрабатываются специальными составами, чтобы одежда не впитывала влагу и грязь. Плотная ткань отлично защищает от холода и ветра, но плохо пропускает воздух, поэтому в камуфляжной одежде предусмотрены особые вентиляционные вкладки. Благодаря непрерывной циркуляции воздуха под одеждой, она комфортна в носке в любой сезон и в любую погоду.

Предусмотрено несколько видов расцветки камуфляжа, соответствующих разным типам местности – пустыня, лес, скалы и т.д.

Достоинства камуфляжа

Пользователи камуфляжной одежды отмечают ее многофункциональность и ряд несомненных достоинств, включая:

удобство использования – спецодежду камуфлированных расцветок можно с комфортом носить в любой сезон, независимо от температуры воздуха;

прочность и непромокаемость – материал устойчив к случайным повреждениям, не цепляется и не рвется, не пропускает влагу за счет пропитки водоотталкивающими составами;

комфортность – вентиляция не дает телу перегреваться в жару, отводит излишки тепла при интенсивном движении в холодную погоду;

практичность – камуфляжные костюмы устойчивы к загрязнениям, благодаря особенностям расцветки смотрятся аккуратно даже при использовании в экстремальных условиях, устойчивы к выцветанию под воздействием ультрафиолета, способны выдержать большое количество стирок без усадки, потери эксплуатационных свойств и ухудшения внешнего вида;

отличный маскировочный эффект – обеспечивается за счет качественно нанесенного рисунка, при условии, что камуфляж подобран в соответствии со спецификой местности, где он будет использован.

При выборе спецодежды следует обратить внимание на тип камуфляжной расцветки, характеристики материала, особенности покроя и наличие определенных функциональных элементов (внутренние или наружные карманы, отделения под патроны и т.д.). Качественные камуфляжные костюмы от военторга «Атака» можно приобрести в розничной сети или через интернет-магазин.

Источник фотографии: сайт интернет-магазина «Атака»