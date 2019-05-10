Рекордное количество горожан на празднике

Сотни новосибирцев приехали отметить праздник в «Стрижах». И это неудивительно! Три совершенно разных праздничных площадки.

Первая — мемориальный митинг с возложением цветов в память учеников-героев школы №93. Школу во время ожесточенных военных схваток покинули все 12 старшеклассников. Они ушли на фронт добровольцами… Никого не пощадила злая война. Никто из ребят не вернулся домой. В микрорайоне «Стрижи» свято чтят их память. Установлена мемориальная доска с именами школьников, и ежегодно возле этой доски мы замолкаем, глядя в небеса.

Второй митинг-концерт в «Стрижах» проходит возле Стелы памяти жертвам ВОВ и локальных конфликтов.

На митинге выступил депутат областного собрания — Поляков Илья Леонидович. В праздничном концерте приняли участие самые известные артисты Новосибирска.

Главной сценой Дня Победы в «Стрижах» в этот раз стало озеро «Жемчужина Сибири», прямо на воде была организована военно-историческая реконструкция подвига Д.Д. Щепетьева, который спас жизни наших солдат, переправил через реку Одер большое количество бойцов, попавших в ужасный котел, устроенный гитлеровскими войсками.

Праздник в микрорайоне «Стрижи» собрал сотни новосибирцев и гостей столицы Сибири в едином — Победном — настроении!

На склонах обагренной Волги, На берегах Москвы-реки в своих дубленых полушубках стояли вы, сибиряки. Да будет не забыт ваш подвиг, как не забыты будут те — у незнакомого поселка, на безымянной высоте.

Фото и видео предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи»