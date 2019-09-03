Кандидат от «Родины» намерен продолжать борьбу за кресло мэра

Выдвинутый на пост мэра Новосибирска от партии «Родина» бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин не намерен снимать свою кандидатуру в пользу кого-то из оппонентов. Об этом кандидат заявил на пресс-конференции в ТАСС, сославшись на появившуюся в соцсетях информацию о том, что он якобы прекращает участие в избирательной кампании.

— В городе, к сожалению, распространяются (думаю, это имеет некую цель) слухи, что я кому-то подыгрываю, создавая некий процесс состязательности, — заявил Сафиуллин в начале пресс-конференции. — Я не в том возрасте, не в том звании, чтобы кому-то в чем-то подыгрывать. Заявляю, что не являюсь никаким спойлером. Буду работать на победу и надеюсь на это.

Напомним, 8 сентября состоятся выборы мэра Новосибирска. В настоящий момент зарегистрированы и проводят избирательную кампанию 15 кандидатов. Кроме упомянутого Данияра Сафиуллина это координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз»), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), депутат закобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель НО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

Фото автора