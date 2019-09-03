Отель «Турист» перерос прежний концепт и имя

Перестройка гостиницы «Турист», долгостроя с 50-летней историей, подошла к срединному этапу: этап демонтажа полностью завершен, отель начал обретать новую архитектурную пластику. Строительный прогресс в преображении здания очевиден всем, кто проезжает или проходит через площадь Маркса. А о концептуальном переосмыслении здания в деталях рассказали участники выездного совещания, прошедшего на стройплощадке при участии мэра Новосибирска.

— Сейчас проект подошел к медиане, — сказал директор ООО «Компания «АСК», инвестор проекта Валерий Кокорин. — Мы прошли все экспертизы, все контролирующие инстанции, собран весь пакет документов — и теперь строительные работы будут идти еще динамичнее. Закончен этап демонтажа — силами ГК «DeStroy» с каркасной основы здания сняли почти полторы тысячи внешних панелей. И начался этап сугубо созидательный — возведение на этом каркасе практически нового отеля. С новой эстетикой и функциональными нюансами. Панели будут изготовлены из стекла — легкие и теплосберегающие, нейтрально-зеркальные, отражающие небо. Каркас гостиницы полностью сохраняется, усиливается и надстраивается (5 этажей) до отметки 77 м. В общем, это будет новая архитектурная доминанта Левобережья.

Участники совещания мимоходом нанесли весомый удар по городским легендам — тем, что появились в сити-фольклоре аж с 1978 года — со времени, когда замерло строительство первой версии отеля. Как подчеркнул архитектор проекта Евгений Тоскин, все слухи об усталости бетона, о плывунах и кавернах под зданием — это именно слухи, запущенные в полном отрыве от инженерных реалий.

— Гостиница разработана серьезной проектной организацией со всесоюзным авторитетом, серия конструкций 04 отлично себя зарекомендовала во многих ролях: в промышленном, в гражданском строительстве, — пояснил Евгений Тоскин. — Это крепкий советский железобетон. От времени пострадали только пустотные плиты верхних этажей, подвергавшиеся прямому воздействию осадков. Остальное — очень, очень надежное. Например, фундаментная плита — больше 3 метров, ровно тысяча свай. В 60-е годы к проектированию таких зданий подходили очень тщательно, прорабатывая максимальный запас прочности. Здание простояло 50 лет без деформаций и отклонений от вертикали. Все, что про разрушение и проседание — городской фольклор и от лукавого. На протяжении последних 25 лет проводились обследования, эксперты видели, как вело себя здание все эти годы. Они очень ответственно подошли к оценкам несущих конструкций. Конечно, понадобилось и инженерное переосмысление — мы сделали здание легче. Керамзито-бетонные плиты — анахронизм и инженерный, и эстетический. Вместо них — облегченные витражи и стеновые панели. Эти элементы легче даже не в разы, а на порядок. Три верхних этажа разобраны, верхнюю часть пересоберут заново из более легких конструкций, нарастив здание до 25 этажей.

Радикально изменится и нижний уровень здания — так называемый стилобат, отведенный под торговлю, бизнес и культурно-общественные функции. Стилобат будет как бы обтекать собой высотное ядро и пластически продолжит действующий ТЦ «Фантазия». Который, к слову, переделываться не будет.

— По крайней мере, пока, — уточнил Евгений Тоскин. — От инвестора нет пожеланий по этой части. Впрочем, и остальная стилобатная часть, которую построят заново, будет насыщена новыми функциями. Появятся торговые площади, конгресс-центр с возможностью проведения выставок.

Конгресс-центр сможет принимать крупные, статусные мероприятия, это активизирует публичную жизнь Левобережья. Холл будет обладать выставочным функционалом. Выход из метро перенесут в стилобат гостиницы, что сделает его комфортным.

— Под конгресс-центр мы увеличили число гостиничных номеров, — подчеркнул Валерий Кокорин. — Конгресс-центр займет весь 4 этаж. В большом зале до 1000 мест, в малом — 400 мест. На левом берегу остро не хватает общественных пространств такого масштаба. ДК «Металлург» значительно устарел, да он и далек от главного транспортного вектора Левобережья. А тут город получит центр с принципиально новым уровнем комфорта и статуса. Большой зал, малый зал и компакт-залы под семинары и конференции. Отель должен дебютировать в ходе Чемпионата мира, ярко раскрыть свой функционал. Сейчас на левом берегу единственная серьезная гостиница — это Gorsky City плюс малые отели. У нашего отеля будет своя изюминка: часть номеров рассчитана на долгосрочное проживание — несколько месяцев, вплоть до года. Их оснастят кухнями-нишами. Это привлекательное предложение для специалистов-контрактников, которые приезжают в Новосибирск в существенном количестве, для людей, участвующих в различных оперативных бизнес-проектах. Этот отельный сектор вообще нов и для Новосибирска, и для России в целом.

Окупаемость новой гостиницы инвестор Валерий Кокорин очертил сроком в 11-12 лет.

— Это достаточно логично для столь сложного проекта, — подчеркнул он. — Фактически мы не просто доводим до ума долгострой, а создаем здание, аналогов которому прежде не было в жизни города. Это уже не «Турист», задуманный в 60-х, а полноценное здание нашей эпохи. Не факт, что название останется прежним. Есть планы устроить конкурс на имя отеля.

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