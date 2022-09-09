Рекламодателям

Кандидат в мэры Красноярска нашел идеи в программе развития Томска

  • 09/09/2022, 10:49
Выборы мэра Красноярска
А также рассказал, где взять деньги, чтобы увеличить бюджет города на 1.5 млрд руб.

Сегодня перед конкурсной комиссией выступил кандидат в мэры Красноярска Александр Потылицын. Многие красноярские СМИ называют его «вечным кандидатом» из-за того, что он долгие годы пытается пробиться в правительство. Напомним, Потылицын более 30 лет участвует почти в каждых выборах в регионе: мэра, депутатов горсовета и Заксобрания, пытался стать мэром в 2012 году.

Потылицын процитировал писателя Виктора Астафьева, а также предложил департаменту финансов увеличить бюджет города на 1,5 млрд рублей. Губернатору края он посоветовал попросить олигарха Олега Дерипаску «раскошелиться» и добавить эти деньги из своего кармана.

Сам кандидат хочет превратить Красноярск в «центр коммуникации Евразии». Из актуального у него в программе — строительство метро и развязок. В случае своего избрания пенсионер обещал к концу срока подготовить преемника.

Александр Потылицын уложился в 15 минут, хотя на выступление отведено 20.

Министр образования Светлана Маковская спросила кандидата, зачем он положил в пакет документов буклет одного из чиновников Томска. Кандидат ответил, что это интрига. В итоге выяснилось, что в этой программе Потылицыну многое нравится.

Министр соцполитики Ирина Пастухова задала вопрос, как кандидат предлагает улучшить ситуацию в бизнесе. Александр Потылицын предложил убрать «серые зарплаты», но такой ответ комиссию не устраивает. Кандидат парировал, что может задать вопрос из области физики, и на него тоже никто не ответит — и назвал себя «маленьким Эйнштейном».

Напомним, 15 кандидатов в мэры Новосибирска выступили перед комиссией вчера. Сегодня программы представляют оставшиеся 6 претендентов на пост главы Красноярска: Александр Потылицын, Алексей Аксютенко, Александр Шестаков, Вадим Войцеховский, Владислав Логинов, Александр Шадрин.

Напомним, заседание специальной комиссии по выбору градоначальника пройдет 8 сентября. Для его проведения сформирована комиссия, которая состоит из депутатов и представителей краевого правительства. Окончательное решение о кандидатуре мэра примут депутаты горсовета в середине сентября. Для этого будет проведено тайное голосование.

 

Ранее редакция сообщала, что один из кандидатов в мэры Красноярска на защите представил программу развития Новосибирска.

 

Фото pixabay — 2541163

358

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Красноярск

Теги : депутаты Выборы мэра Красноярска


Прокат самокатов

Новосибирцы проехали на самокатах уже более 2,7 млн километров

Операторы кикшеринга, предоставляющие самокаты в прокат, подбивают предварительные итоги сезона-2022.
Читать статью >>
ремонт дорог

Подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского, оштрафуют

Депутаты Заксобрания снова раскритиковали скорость и качество дорожных ремонтов в Новосибирске в целом, а также темпы освоения бюджетных средств.
Читать статью >>
концессия по поликлиникам

Вячеслав Илюхин потребовал отправить концессию по поликлиникам на проверку ФСБ

В Заксобрании раскритиковали ход строительства и удорожание медицинской концессии.
Читать статью >>
наружная реклама

Конфликт мэрии Новосибирска и игроков рынка наружной рекламы продолжается

Власти снова призывают рекламодателей к осторожности. И снова в пресс-релизе фигурируют компании ГК «Дизайнмастер».
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

Новосибирцы проехали на самокатах уже более 2,7 млн километров

09/09/2022, 10:13

Подрядчика, ремонтирующего проспект Дзержинского, оштрафуют

08/09/2022, 19:08

Вячеслав Илюхин потребовал отправить концессию по поликлиникам на проверку ФСБ

08/09/2022, 19:04

Конфликт мэрии Новосибирска и игроков рынка наружной рекламы продолжается

08/09/2022, 18:17
Популярное

В Госдуме рассмотрят поправки о запрете «пропаганды чайлдфри» среди детей

08/09/2022, 13:11

Антироссийские санкции серьезно ударили по отечественному автопрому

08/09/2022, 11:50

ВТБ начал тестировать цифровые рубли для покупки ЦФА

07/09/2022, 15:24

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Объем выдачи ипотеки ВТБ в Новосибирской области в августе вырос на 10%

09/09/2022, 11:12

Банк запустил онлайн-сервис для предпринимателей по внесению изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ

09/09/2022, 10:54

Измены и перемены: Данила Козловский и Александр Петров в сериале «Надвое» на Wink и more.tv

08/09/2022, 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска