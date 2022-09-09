Кандидат в мэры Красноярска нашел идеи в программе развития Томска

Сегодня перед конкурсной комиссией выступил кандидат в мэры Красноярска Александр Потылицын. Многие красноярские СМИ называют его «вечным кандидатом» из-за того, что он долгие годы пытается пробиться в правительство. Напомним, Потылицын более 30 лет участвует почти в каждых выборах в регионе: мэра, депутатов горсовета и Заксобрания, пытался стать мэром в 2012 году.

Потылицын процитировал писателя Виктора Астафьева, а также предложил департаменту финансов увеличить бюджет города на 1,5 млрд рублей. Губернатору края он посоветовал попросить олигарха Олега Дерипаску «раскошелиться» и добавить эти деньги из своего кармана.

Сам кандидат хочет превратить Красноярск в «центр коммуникации Евразии». Из актуального у него в программе — строительство метро и развязок. В случае своего избрания пенсионер обещал к концу срока подготовить преемника.

Александр Потылицын уложился в 15 минут, хотя на выступление отведено 20.

Министр образования Светлана Маковская спросила кандидата, зачем он положил в пакет документов буклет одного из чиновников Томска. Кандидат ответил, что это интрига. В итоге выяснилось, что в этой программе Потылицыну многое нравится.

Министр соцполитики Ирина Пастухова задала вопрос, как кандидат предлагает улучшить ситуацию в бизнесе. Александр Потылицын предложил убрать «серые зарплаты», но такой ответ комиссию не устраивает. Кандидат парировал, что может задать вопрос из области физики, и на него тоже никто не ответит — и назвал себя «маленьким Эйнштейном».

Напомним, 15 кандидатов в мэры Новосибирска выступили перед комиссией вчера. Сегодня программы представляют оставшиеся 6 претендентов на пост главы Красноярска: Александр Потылицын, Алексей Аксютенко, Александр Шестаков, Вадим Войцеховский, Владислав Логинов, Александр Шадрин.

Напомним, заседание специальной комиссии по выбору градоначальника пройдет 8 сентября. Для его проведения сформирована комиссия, которая состоит из депутатов и представителей краевого правительства. Окончательное решение о кандидатуре мэра примут депутаты горсовета в середине сентября. Для этого будет проведено тайное голосование.

Ранее редакция сообщала, что один из кандидатов в мэры Красноярска на защите представил программу развития Новосибирска.