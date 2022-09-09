Новосибирцы проехали на самокатах уже более 2,7 млн километров

С начала сезона 2 апреля новосибирцы проехали более 2 700 000 километров. Большинство поездок совершается по Красному проспекту, Октябрьской и Вокзальной магистралям, улицам Орджоникидзе, Гоголя, Кошурникова, Кирова, Большевистской, проспекту Карла Маркса и Октябрьскому мосту, сообщили в компании Whoosh. Почти 80% случаев новосибирцы берут самокаты в прокат для поездок по делам: между транспортными хабами и жилыми кварталами, центрами деловой активности, государственными и социальными учреждениями.

В компании пояснили, что в городе продолжает действовать система медленных зон. В местах повышенного пешеходного трафика скорость электросамокатов автоматически снижается до 20 или 15 км/ч. Сейчас зон ограничения скорости в Новосибирске 13.

В августе сервис Whoosh приступил к нанесению специальной разметки на парковки для самокатов в Новосибирске. На первом этапе разметка появилась на улицах Советская, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымской и Вокзальная магистраль. В дальнейшем практика распространится и на остальные районы города. Площадь парковочного места 2 м2, что позволяет разместить 5-6 самокатов. Парковки визуально ограничивают место, где можно оставить электросамокат после окончания поездки, что будет способствовать повышению корректности и аккуратности размещения самокатов.

Сезон проката самокатов закончится как только погода станет стабильно непригодной для поездок — минусовая температура, снег и гололедица на улицах города. На случай краткосрочной непогоды, например, в ночные или утренние часы с первыми заморозками, когда тротуары покрываются коркой льда, у кикшеринга Whoosh есть возможность сделать самокаты временно недоступными для аренды. Самокаты при этом останутся на улицах, но поехать на них не получится. Как только погода стабилизируется — сервис снова сделает самокаты доступными для аренды.

В прошлом году спрос на самокаты резко упал в октябре — в три раза.

Напомним, сезон -2022 для операторов кикшеринга в Новосибирске вновь стал нервным. Если в прошлом году ключевой темой была скорость с которой арендаторы ездили на самокатах по городу, то в этом — парковки . В мэрии Новосибирска решили упорядочить размещение самокатов по городу, а также обеспечить приток в бюджет новых средств от аренды. В судах сейчас рассматривается несколько исков , как от операторов кикшеринга к органам власти, так и в отношении них.

Помимо Whoosh на рынке Новосибирска также работает компания «Юрент». Обе компании в сезоне-2022 резко увеличили флот самокатов. Ранее о планах зайти в город заявляли другие игроки, но в итоге их количество не увеличилось.

Ранее редакция сообщала, что кикшеринговым компаниям нужно минимум 1,5 тысячи парковок для самокатов в Новосибирск.