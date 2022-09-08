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Один из кандидатов в мэры Красноярска на защите представил программу развития Новосибирска

  • 08/09/2022, 13:49
Выборы мэра Красноярска
Комиссия обнаружила в докладе другой город.

Кандидаты в мэры Красноярска приступили к презентации своих программ развития города. На защите в первый же день случился казус. Один из претендентов в градоначальники — директор ООО «Региональная юридическая служба» Егор Бочаров — представил программу, где фигурировал не Красноярск, а Новосибирск. После доклада члены комиссии поинтересовались у кандидата:

— Почему у вас тут в пункте о развитии информационного общества указан другой город? Не удалили Новосибирск, видимо? Предыдущая попытка была в Новосибирске?

Егор Бочаров пояснил, что доклад к выступлению готовил его помощник…. На момент публикации материала редакции не удалось выяснить какую именно программу развития Новосибирска взял за основу кандидат в мэры Красноярска.

Напомним, всего комиссии предстоит оценить 21 претендента на пост мэра Красноярска. Сегодня заслушают программы 15 человек: Светлана Ярлыкова, Алексей Герич, Егор Бочаров, Василий Ильюшин, Владимир Моисеев, Альберт Васильев, Анжела Дунаева, Татьяна Моисеева, Наталья Дядичкина, Павел Шаповалов, Александр Бухольцев, Михаил Пашин, Роман Мошенсон, Святослав Ноздрин, Серегй Напольских. Оставшиеся 6кандидатов пообщаются с комиссией завтра.

Напомним, заседание специальной комиссии по выбору градоначальника пройдет 8 сентября. Для его проведения сформирована комиссия, которая состоит из депутатов и представителей краевого правительства. Окончательное решение о кандидатуре мэра примут депутаты горсовета в середине сентября. Для этого будет проведено тайное голосование.

 

Ранее редакция сообщала, что на пост главы Красноярска претендует 21 кандидат.

 

Фото с сайта горсовета Красноярска

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Красноярск

Теги : Выборы мэра Красноярска


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