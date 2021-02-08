Кандидатам на должность губернатора пропишут в Уставе новые требования

24 поправки к региональному Уставу будут приняты в ближайшее время, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Предложения к Уставу 27 января были рассмотрены на постоянно действующей рабочей группе по вопросам изменения Устава Новосибирской области, которое состоит из депутатов и членов правительства региона. На уставной комиссии все поправки, предложенные в Устав, были одобрены, — отметила министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина.

По ее словам, поправки касаются вопросов осуществления местного самоуправления, взаимодействия муниципалитетов с региональными органами государственной власти, обеспечения прав граждан на социальную защиту, охрану здоровья, прав в области культуры, защиты семьи и детства, уточняют положения об Уполномоченных по правам человека, правам ребенка и по защите прав предпринимателей Новосибирской области.

Поправками также уточняются требования к кандидатам на замещение должности губернатора Новосибирской области в части постоянного проживания в Российской Федерации, запрета открывать счета и иметь вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами государства. Уточняются основания досрочного прекращения полномочий губернатора, сфер осуществления региональным правительством единой государственной политики. Наименование должности «член Совета Федерации» заменяется на «сенатор Российской Федерации».

Кроме того, в связи с упразднением с 1 января 2023 года конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации отдельные положения Устава, регулирующие деятельность Уставного суда, также предлагается исключить.