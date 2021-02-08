В Новосибирске пройдет бизнес-хакатон для будущих предпринимателей

С 12 по 14 февраля 2021 года пройдет программа «Мой бизнес. Хакатон» для будущих предпринимателей Новосибирской области, желающих приобрести новые знания и бизнес-компетенции и реализовать свой проект в сфере «Handmade», сообщили в пресс-службе НГУЭУ.

Под руководством экспертов участники смогут разработать и изготовить конкретные товары в сфере «Ручная работа», подготовить презентации проекта и выступить перед жюри. Также участники смогут получить обратную связь о своих бизнес-идеях, проконсультироваться в области финансовой грамотности, маркетинга и анализа рынка, а также задать экспертам программы любые вопросы по организации собственного бизнеса.

Интерактивно-лекционный модуль программы включает серию лекций от ведущих экспертов и консультантов на темы предпринимательства в сфере «Handmade»:

Как построить свой стартап?

Дизайн;

Рынок потребителя. Тренды.

По окончании программы пройдет презентация проектов, а также награждение победителей и участников Хакатона.

Открытие программы «Мой бизнес. Хакатон» состоится 12 февраля с 14:00 до 16:00 по адресу: ул. Ломоносова, 56 (Актовый зал корпуса №2 НГУЭУ).

Присоединиться к программе может любой желающий. Участие бесплатное!

Адресная ссылка на регистрацию и онлайн-платформу

Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес»).

Исполнитель проекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ).

Возраст 18+