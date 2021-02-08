Новое в строительном законодательстве: минус мэрия и частный сектор

В ближайшее время рабочая группа, в которую войдут представители строительной отрасли Новосибирска, намерена встретиться с разработчиками федерального законопроекта, регулирующего комплексное развитие застраиваемых территорий, и внести ряд собственных предложений.

— Закон принят в спешке, в нем много недостатков, — озвучил позицию застройщиков руководитель совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко на заседании по итогам работы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Как сообщает Федорченко, во-первых, новое законодательство оставляет за скобками муниципалитеты, территории которых предполагаются к развитию. Теперь, согласно норам законодательства, решения о комплексном развитии территорий — прерогатива федерального и регионального уровней. А в случае передачи соответствующих полномочий на уровень местный необходимо согласование по принятым решениям с субъектом РФ.

— Изначально в законопроекте вообще не было принятия решений главой местной администрации, — сообщает Федорченко. — Мы приложили большие усилия, чтобы эту норму сохранить. Я в качестве примера приводил Новосибирскую область, потому что мы действительно умеем развивать территории.

Вторым «сюрпризом» стали территории частного сектора, которые также оказались за бортом. При этом в Новосибирске только вдоль улицы Богаткова частный сектор занимает более 600 га.

— Это, конечно, главный потенциал развития города, — сообщает Федорченко о частном секторе. — Огромный массив частного сектора живет своей жизнью вдоль ул. Богаткова. Утверждены границы 123 территорий общей площадью 636 га. Сейчас мы сталкиваемся с проблемой, что эти территории придется переформатировать под новое законодательство. Индивидуальные жилые дома, садовые дома не могут быть изъяты под КРТ, за исключением случаев, когда они признаны аварийными или не будут соответствовать критериям, определенным субъектами РФ. Это требует разработки отдельного документа субъекта РФ.

Третья особенность законопроекта касается придомовых территорий — усложняется порядок их согласования.

— Придомовая территория — это угроза комплексного развития города, — считают застройщики. — Мы столкнулись с усложненным порядком согласования. Подготовили упрощенный порядок, может быть, получится его реализовать. Но при этом там практически ничего нельзя делать. Тормозится строительство и реконструкция существующих объектов, социальных объектов. То есть полностью парализуется градостроительная деятельность. Порядок определения придомовой территории отсутствует, единый регламент отсутствует.

При этом Новосибирск является лидером среди российских регионов в плане развития территорий. В 2020 году, по информации мэрии, были заключены четыре новых договора касательно территории в 1,5 тысячи га. В настоящее время территории заняты ветхим жилым фондом, индивидуальной жилой застройкой, промышленными предприятиями. Кроме того, в их состав входят территории, которые были переданы или передаются в настоящий момент в город из федеральной собственности. На 2021 год запланировано расселение 117 аварийных домов.