Каникулы будут морозными

Новосибирские морозы выходных быстро превратились в мем Рунета, но экстраординарные холода в эти дни были общерегиональным феноменом — они наблюдались по всему югу Западной Сибири. Спикер пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС Анна Лапчик, начальник гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, особо остановилась на определении «феномен» — ибо такие холода для этого хронологического отрезка именно нетипичны. И идиома «настоящий сибирский мороз» тут не очень-то и подходит. Для этих дней характернее отметка в 15-16 градусов ниже нуля.

— За 6 последних лет мы привыкли к другой погоде последней декабрьской декады, — констатирует Анна Лапчик. — Но арктический холод картину изменил радикально по всему югу Сибири. Самые холодные значения отмечались в Томской области – 47-49 градусов мороза на 26-27 декабря. В Новосибирской области холоднее всего было 27 декабря в Искитиме и Маслянино. Да, многих это удивило, поскольку Искитим южнее Новосибирска, там, казалось бы, должно быть теплее. Но рекорд холода обусловлен именно спецификой города — Искитим стоит в котловине.

Анна Лапчик подчеркнула, что феноменально холодный финал декабря оказался рекордным для всего периода профессиональных метеорологических наблюдений (в Новосибирске они ведутся с 1900 года). Отличие от прежних минимумов не столь уж существенное — в 2-3 градуса. Тем не менее рекорд есть рекорд. Самая холодная новогодняя ночь, по словам Анны Лапчик, выдалась в 1930-м (-47), а самой теплой была новогодняя ночь 2002-го (-1,9).

Грядущая же новогодняя ночь инфернально холодной тоже не будет: идущий с Урала циклон принесет облачность и картинно-романтичные, сугубо новогодние снегопады. 30 декабря ночная температура составит 15-18 градусов ниже нуля, днем будет -10-15.

На 31 декабря обещан умеренный утренний мороз (-19-21), который примерно к 14 часам дня окрепнет до 26 градусов. А на саму новогоднюю ночь придется мороз полновесный — от 32 градусов ниже нуля.

Аналогичная погода ожидаема и в других регионах сибирского юго-запада. Некоторым исключением смотрится Республика Алтай и ее столица. По словам Анны Лапчик, в Горно-Алтайске 31 декабря будет всего 22 градуса ниже нуля. Слову «всего» тут не нужен иронический оттенок — это действительно весьма тепло на общем фоне.

Впрочем, по словам Анны Лапчик, вскоре уральский циклон столкнется с антициклоном, обосновавшимся над Красноярским краем. Рассеется смягчающая облачность, рассеется и влияние циклона. Этот очаг холода, как минимум, на месяц. Вплоть до 10 января температура будет ниже нормы на 10-12 градусов. В ночные часы — 30-35 градусов ниже нуля (местами до -40-45), днем — -28-35. Осадков будет мало.

В оставшиеся недели января погода будет равномерно холодной, без резких скачков.

Анна Лапчик отметила, что период наблюдений с 2000 по 2020-й вполне отражает реалии глобального потепления, но при этом холодные новогодние ночи стали более частым явлением именно в это двадцатилетие.

Фото: pixabay.com, автор- Ottabatta