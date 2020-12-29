Новосибирская компания показала самую большую маску

Компания Vsemayki.ru показала самую большую в России защитную маску, рекорд зарегистрирован Международным агентством ИНТЕРРЕКОРД. На сегодняшний день это самая большая защитная маска, созданная в России, сообщили в пресс-службе компании.

Зафиксированный размер маски составил 4,51 х 1.61 м, а на ее изготовление ушло почти 15 квадратных метров ткани. На ее поверхность нанесены принты, отражающие самые главные события 2020 года.

— Защитная маска, безусловно стала символом 2020-го. Этот год, наверное, войдет в учебники истории, как один из самых насыщенных событиями, и как год, который изменил привычный образ жизни для всего человечества. Поэтому мы решили использовать новый символ — маску, которая стала незаменимым атрибутом для всех нас — рассказала PR-менеджер компании Vsemayki.ru Эстер Казарова.

В дальнейшем маску-рекордсмена компания планирует отдать в один из музеев.

Фото предоставлено пресс-службой компании