На ЗСЖД впервые выполнена контрейлерная перевозка без тягача

25 декабря на Западно-Сибирской железной дороге была реализована новая для магистрали возможность контрейлерных перевозок – отправка полуприцепа с грузом на специальной контрейлерной платформе без автомобильного тягача, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖд. Отмечается, что ранее контрейлерные перевозки на ЗСЖД осуществлялись только с автомобильным тягачом.

Напомним, в мае текущего года на маршруте Новосибирск – Москва ОАО «РЖД» осуществили опытную контрейлерную перевозку автоприцепа без тягача. В то же время станцию Клещиха в Новосибирском регионе ЗСЖД открыли для организации контрейлерных перевозок.

Контрейлерные перевозки – комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки прицепов, полуприцепов, трейлеров (прицепов для тяжеловесных неделимых грузов) или съемных кузовов на специальной железнодорожной платформе.

Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД