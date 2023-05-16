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Kanzler планирует обновить 70% магазинов сети

  • 16/05/2023, 10:21
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Kanzler планирует обновить магазины
В ближайшее время компания планирует обновить концепцию действующего магазина в Красноярске.

Магазин мужской одежды премиального сегмента Kanzler открылся после реконструкции в ТРК «Галерея Новосибирск». Точка была модернизирована в соответствии с новой визуально-пространственной концепцией бренда. В планах ритейлера — обновить 70% магазинов торговой сети. Об этом сообщает пресс-служба Kanzler.

— Мы планируем обновить концепцию в большинстве действующих магазинов. Например, в Сибири, мы в ближайшее время обновим концепцию действующего магазина KANZLER в Красноярске в ТРЦ «Планета», — говорится в ответе компании на запрос редакции.

Для этого компания организует централизованные поставки светодиодов и торгового оборудования в единых цветовых оттенках, а также производство новых витрин.

Kanzler занимается разработкой и внедрением новой концепции бренда в течение последних двух лет. Переосмысление визуально-пространственных решений для розничных точек и модернизация торгового оборудования стали частью общей стратегии по обновлению бизнеса.

По данным 2ГИС в Новосибирске функционируют 3 магазина бренда.

Сеть магазинов мужской одежды Kanzler была основана в 2001 году. Kanzler позиционирует себя как бренд классических мужских костюмов, которые производятся в соответствии «с традициями европейских портных». В России работают более 100 магазинов Kanzler, информации о магазинах в других странах нет. Учредителем юрлица ООО «Сфера», на которое зарегистрированы российские магазины Kanzler, выступает Анна Плавтова.

Стоит отметить, что об обновлении концепции бренда, а также форматов в последнее время заявляли ряд сетей, работающих в России на самых разных семгентах. Например, Gloria Jeans, Adamas, «Эконика» и т.д.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Decathlon получил разрешение на продажу нескольких магазинов в России.

Фото с официальной страницы KANZLER в ВКонтакте

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : обновление магазинов новая концепция бренда Kanzler


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