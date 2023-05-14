Decathlon получил разрешение на продажу нескольких магазинов в России

Французский Decathlon, приостановивший работу в России, получил разрешение регулирующих органов на продажу некоторых магазинов сети в России, не являющихся стратегическими для компании. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Как сообщает издание, в Минпромторг России поступали заявки от Decathlon по вопросу получения разрешения подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на продажу некоторых магазинов сети в нескольких регионах.

— Данные активы не являются стратегическими для этой компании. Сделки были одобрены подкомиссией, — сообщили в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке сообщала, что речь идет о продаже пяти магазинов в некоторых субъектах, бывших наименее прибыльными по сравнению с остальными. В прошлом году Decathlon, магазины которого остаются закрытыми, купил две площадки.

Отметим, что в Новосибирске сеть Decathlon представлена одним магазином на ул. ​Фабричной, 59. Напомним, строительством гипермаркета Decathlon в Новосибирске занимался девелопер Тимур Саттаров. О планах компании выйти в регион стало известно еще в 2016 году. Однако, сроки старта строительства, а потом открытия магазина неоднократно переносились. В итоге строительство началось только в конце 2019 года, а запуск проекта — в ноябре 2021 года.

Сеть магазинов Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года, летом того же года закрылись магазины сети в России. На российском сайте компании указано, что точки закрыты временно

Decathlon — французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для семидесяти видов спорта. Компании принадлежит торговая марка Decathlon («Декатлон»), а также около сорока торговых марок, каждая из которых «отвечает» за конкретный вид спорта. Владельцы компании — семья Мюлье (также контролируют сеть Auchan, Leroy Merllin и др.)

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