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О вреде проживания вблизи больших дорог рассказал врач-терапевт

  • 16/05/2023, 10:17
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О вреде проживания вблизи больших дорог рассказал врач-терапевт
Эксперт предупреждает, что риск ухудшения состояния здоровья и качества жизни выше у жителей первого этажа. При этом жители этажей выше седьмого получат чуть меньше вреда, однако не смогу избежать проблем со здоровьем полностью.

В беседе с изданием «Краснодарские известия» врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов рассказал о том, насколько вредит здоровью проживание вблизи больших дорог и какие этажи в многоэтажках безопаснее всего.

По словам эксперта, в соответствии с санитарными нормами РФ, удаленность жилья от дороги должна быть следующей:

— от частного дома до дороги — не менее 5 метров;

— от угла многоэтажного дома до дороги — не менее 8 метров, если количество этажей не более 10;

— от угла многоэтажного дома до дороги — не менее 10 метров, если более 10 этажей;

— от края автомобильной трассы до дачных посёлков и жилых поселений — не менее 25 метров, а до жилых строений – 50 метров.

Касаемо норм, связанных с шумом от дороги, то они должны быть такими:

— не более 55 децибел днем (с 7 утра до 23 часов);

— не более 45 децибел ночью.

Говоря о вреде проживания у дороги, специалист напомнил о результатах исследования учёных из Королевского колледжа Лондона, опубликованных в 2019 году, согласно которому у детей, проживающих рядом с оживлёнными автомобильными трассами, выявили замедление развития лёгких, а у взрослых на 10% выше стал риск развития рака лёгких.

Причиной тому стал выхлоп машин с большим количеством углекислого газа, который приводит к развитию гиперкапнии и, как следствие, нарушению работы дыхательной системы. Также свинец, повышающий октановое число топлива. Он крайне токсичен для дыхательной и нервной системы, как взрослых, так и детей. Помимо этого, он оказывает сильное тератогенное действие, а ароматические углеводороды являются сильнейшими онкогенами и мутагенами.

И, наконец, в состав выхлопа входят твёрдые мелкодисперсные частицы, которые вместе с частицами изношенных покрышек образуют дорожную пыль. Их главная опасность таится в маленьком размере, что позволяет им достигать самых мелких отделов дыхательной системы, оседать в них, образуя твёрдую, воздухонепроницаемую массу. Это благоприятная среда для развития таких заболеваний, как хронический бронхит, обструктивная болезнь лёгких и бронхиальная астма.

Помимо вышеперечисленного, шум способствует хроническому стрессу организма, что может приводить к снижению иммунитета. Также он способствует повышению артериального давления и ухудшению сна, что этот эффект делает только сильнее. А это, в свою очередь, может спровоцировать инсульт, аневризму аорты, прогресс атеросклероза и сердечнуюнедостаточность.

Иван Ромасов подчеркнул, что в группе риска находятся в первую очередь дети, пожилые и люди с определёнными хроническими заболеваниями: бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистых и заболеваниях иммунной системы.

Врач предупредил, что риск ухудшения состояния здоровья и качества жизни от воздействия автодорог выше у жителей первого этажа. При этом жители этажей выше седьмого получат чуть меньше вреда, однако не смогу избежать проблем со здоровьем полностью.

Однако, если переехать не вариант, то облегчить проживание в таком доме сможет установка сеток на окна и на вентялиционные решётки. Важно, чтобы они были съемные и их можно было время от времени промывать.

Но так как такие сетки задерживают только крупные частицы, то стоит приобрести мойки воздуха, очистители воздуха, климатические комплексы или бризеры, заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что проживание на высоких и низких этажах опасно для здоровья.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : проживание вблизи больших дорог медицина здоровье вредно для здоровья


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