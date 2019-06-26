Первым заместителем облпрокурора назначен Борис Крылов

Генпрокурор России Юрий Чайка своим приказом от 21 июня 2019 года назначил первым заместителем прокурора Новосибирской области 45-летнего генерала Бориса Крылова, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Томский государственный университет, в органах прокуратуры служит с 1997 года. Крылов занимал пост прокурора Томского района Томской области, прокурора Советского района Томска. С конца 2016 года работал в качестве первого заместителя прокурора Республики Хакасия.

Ранее в Новосибирске сменился глава региональной прокуратуры: место ушедшего на пенсию Владимира Фалилеева занял Яков Хорошев.

Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области