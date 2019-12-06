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КАРО откроет в Новосибирске кинотеатр нового поколения

Мультиплекс будет вмещать 9 кинозалов.
  • 06/12/2019, 11:40
1КАРО откроет в Новосибирске кинотеатр нового поколения

Сеть кинотеатров нового поколения «КАРО» откроет свой первый мультиплекс в Новосибирске. Новый кинотеатр будет работать в одном из торговых комплексов ТРЦ «Галерея Новосибирск», сообщили в пресс-службе компании.  «КАРО 9 Галерея» станет 33-м кинотеатром сети «КАРО», включая 2 летних площадки. Мультиплекс начнет работу в ближайшее время.

 Отмечается, что «КАРО 9 Галерея» впервые представит в городе формат кинотеатров нового поколения: это современные технологии кинопоказа, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose, в меню которого как традиционные попкорн и начос, так и здоровое питание, продукты для детей, горячие и холодные закуски.

Мультиплекс будет вмещать 9 кинозалов, которые будут полностью оснащены раскладывающимися ВИП-креслами.

— Наша концепция кинотеатров нового поколения уже достаточно широко известна в Москве и некоторых регионах. И мы рады возможности реализовать ее в таком знаковом городе как Новосибирск. Наша задача не просто качественно показать кино и приготовить вкусный попкорн для гостей, мы создаем атмосферные площадки, куда людям хочется возвращаться снова и снова. Мы уверены, что эта площадка станет настоящим подарком для жителей Новосибирска. Кроме широкого репертуара «КАРО 9 Галерея» предложит зрителям регулярные премьеры, развлекательные мероприятия, спецпоказы в рамках проекта КАРО.Арт и эксклюзивный контент, которым сильна наша сеть, — отмечает президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

Сеть кинотеатров «КАРО» основана в 1997 году. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. «КАРО» управляет 30 современными мегаплексами (250 залов) и 2 летними кинотеатрами. Мегаплексы «КАРО», расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени ежегодно посещают почти 12 млн человек. Напомним, ранее в ТРЦ «Галерея Новосибирск» находился кинотеатр «Люксор». Он закрылся в начале ноября.

Фото: Ростислав Нетисов

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