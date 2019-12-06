Семимесячной Фариде требуется операция на сердце

У семимесячной Фариды Турдибаевой врожденный порок сердца.

— Дочка родилась в Таджикистане, из роддома ее выписали как здорового ребенка. Но Фарида плохо набирала вес. В октябре наша семья переехала в Россию, а спустя месяц мы стали замечать, что дочка стала вялой, плохо ест и спит. Вызвали на дом врача. Послушав ребенка, он сказал, что срочно нужно вызывать скорую помощь. Фариду увезли в новосибирскую детскую больницу, положили на обследование, — рассказывает отец Фариды Нурали Турдибаев.

По его словам, врачи новосибирского Центра имени академика Е.Н. Мешалкина обнаружили у Фариды врожденный порок сердца, сердечную недостаточность. Чтобы восстановить правильный кровоток и не допустить серьезных осложнений, в ближайшее время нужно сделать операцию на открытом сердце. Фариде готовы помочь в Центре имени академика Е.Н. Мешалкина.

— У Фариды диагностирован врожденный порок сердца – крупные дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок. Высок риск опасных осложнений. Девочке показана радикальная операция. Дефекты нужно закрыть в ближайшее время. После такой операции, как правило, не требуется длительная реабилитация, — говорит детский кардиолог приемно-поликлинического отделения Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) Юлия Коваленко.

По данным Русфонда стоимость операции 918 382 рубля. На данный момент собрано — 272 514 рубля. Не хватает — 645 868 рублей. Семья Фариды самостоятельно собрать деньги на операцию не в состоянии, и просит помощи.

— У нас нет российского гражданства, поэтому операция платная. Я на официальную работу устроиться пока не могу, жена ухаживает за тремя малолетними детьми, прожить помогают родственники. Стоимость операции для нас неподъемная. Прошу вас, помогите спасти дочку! — говорит Нурали Турдибаев.

Помочь Фариде можно по ссылке.

Фото из архива семьи