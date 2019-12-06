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В Новосибирске инвесторам предлагают земельные участки

Часть из них — в рамках комплексного и устойчивого развития территорий.
  • 06/12/2019, 12:18
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске инвесторам предлагают земельные участки
Инструмент комплексного и устойчивого развития территорий (КУРТ) в России появился в 2016 году, но только начинает использоваться на практике.

— В настоящее время в качестве основного механизма предоставления земельных участков для строительства необходимо развивать новый институт, который нам предлагает законодатель в градостроительном кодексе — это институт комплексного и устойчивого развития территорий, — сообщила, выступая на форуме «Инвестируй в Новосибирск», замначальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Елена Позднякова.

Инструмент комплексного и устойчивого развития территорий (КУРТ) http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2129.html  в России появился в 2016 году, но только недавно его начали использовать застройщики в Москве: выкуплено две площадки. У новосибирских компаний он также вызывает интерес.

Прежде всего, речь идет о комплексном жилищном строительстве с объектами социального обеспечения, благоустройства и инфраструктуры. Это вызвано изменением в законодательстве о строительстве жилья, отсутствием свободных площадок, а также наличием в центральных районах города территорий с аварийным и ветхим жильем, которые являются инвестиционно-привлекательными.

— Для инвесторов строительной отрасли в Новосибирске на карте КУРТ у нас сейчас обозначены 114 территорий, в том числе с ветхим и аварийным жильем. Они занимают около 400 га. Границы таких территорий обязательно обозначаются в градостроительном документе и утверждаются документом местного самоуправления, — говорит Позднякова.

В КУРТ могут входить участки, которые находятся в аренде, бессрочном пользовании и в собственности правообладателей, желающих освоить такую территорию. По согласованию с органом местного самоуправления в него также можно включать участки, находящиеся в государственной собственности, или земли, собственность на которые не разграничена.

— Комплексное развитие территории по инициативе правообладателя осуществляется на основании договора. Если документация сделана в соответствии с законодательством, он заключается без проведения аукциона. Ключевым условием (согласно градостроительному кодексу) являются обязательства сторон по благоустройству территории, строительству коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, необходимой для функционирования территории и т. д., — поясняет она. — Срок действия договора — максимум 15 лет.

Второй вид КУРТ осуществляется по инициативе органа местного самоуправления.

Если речь идет о большой площадке, то решение может приниматься в отношении небольшой территории и очередности ее освоения.

По словам Елены Поздняковой, в начале 2020 года в департаменте строительства будет создан специальный отдел, которые станет заниматься проектами комплексного и устойчивого развития территорий.

Участки для инвесторов также предлагает департамент земельных и имущественных отношений. Сегодня он готовит к торгам на право аренды 20 участков.

— Все они различаются по назначению: склады, автостоянки, торговля, спорт, административные и промышленные здания. Вы можете принять участие в этих торгах, — сообщила предпринимателям, участвующим в форуме, замначальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Олеся Сачкова.

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