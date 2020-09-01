Карта для школьника — выгода для родителей: УБРиР готовится к сентябрю

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках подготовки к новому учебному году сделал проект «Карта школьника» еще выгоднее для родителей, пересмотрев условия кешбэка и запустив акцию «Пятерка за ЖКХ». Теперь клиенты банка могут получить до 5% кешбэка при оплате жилищно-коммунальных услуг картой, выдаваемой в рамках проекта, совершая по ней покупки. Причем на самой карте действует 1% кешбэк на любые покупки и возможность получить повышенный возврат — до 10% — на покупки в категории товаров для детей.

Социальный проект «Карта школьника», согласно которому ученики с 1 по 11 класс получают дебетовые карты УБРиР, банк реализует с прошлого года. Их можно использовать при оплате обедов и в некоторых школах карта может заменить пропуск или читательский билет в библиотеку. Кроме того, карта является полноценным платежным инструментом, что позволяет использовать ее для оплаты проезда в транспорте или покупок в магазине. Выпуск и облуживание карт осуществляются бесплатно.

— В прошлом учебном году более 60 школ заключили с нами соглашения об участии в этом социальном проекте. Мы обеспечили картами учебные заведения в городах Свердловской, Челябинской, Омской областей, а также Алтайского края, — отмечает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев. — Это удобный инструмент не только для школ, которые обязаны обеспечивать пропускную систему согласно федеральной программе, но и для учащихся и их родителей, которым не нужно теперь платить за пропуск, ведь карты совершенно бесплатны, и при этом от них можно получать еще и выгоду. Такая карта не уйдет в минус, а широкий спектр возможностей управления позволяет родителям не бояться, что дети потратят больше средств, чем запланировано. Одновременно со всем этим использование дебетовых карт способствует обучению подрастающего поколения финансовой грамотности. Это и является нашей конечной целью.

Детские карты привязываются к родительскому счету, что позволяет взрослым устанавливать лимит трат через интернет-банк или мобильное приложение и контролировать расходы, совершаемые по карте ребенка. При этом если общая сумма покупок по карте составляет от 5 до 15 тысяч рублей, то при оплате коммунальных услуг возвращается 1,5%, если же более 15 тысяч рублей, то кешбэк составляет 5% от общей суммы оплаты ЖКХ, но не более 500 рублей. Акция продлится до 31 декабря 2020 года.Подробно на сайте ПАО КБ «УБРИР».

Фото предоставлено пресс-службой банка