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Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком

  • 02/11/2022, 10:43
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком в октябре 2022 года, по версии портала Выберу.ру.

банкиВ рейтинге рассматривались предложения 100 крупнейших российских банков по активам (на 01.02.2022 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер начисления кешбэка, количество бонусных категорий, стоимость выпуска и обслуживания карты, величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток, условие перевода средств в другие банки и снятия наличных,  а также набор дополнительных сервисов и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы вклады Банк Уралсиб


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