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В Краеведческом музее откроется выставка «Три ангела»

  • 02/11/2022, 10:49
афиша Новосибирска
На выставке будут представлены работы художников Александра Шурица, Геннадия Арбатского и Александра (Санду) Бортника.

10 ноября в главном здании Краеведческого музея откроется выставка работ художников Александра Шурица, Геннадия Арбатского и Александра (Санду) Бортника «Три ангела».

Выставка проходит уже без участия самих художников, авторами проекта стали их жёны — Тамара Мамаева, Елена Балтусова и Татьяна Арбатская. Благодаря их любви и заботе мастера творили и вдохновлялись, а мы сегодня имеем возможность видеть важнейшие работы ключевых деятелей искусства Новосибирска ХХ-XXI веков.

Художественный стиль Александра Шурица стал одной из визитных карточек города. В своём искусстве он создал фантастический мир, который наполнил современными и античными сюжетами. На выставке «Три ангела» представлены его пейзажи, портреты и картины с загадочными ангелами – самыми узнаваемыми героями его работ.

В другом зале показана живопись Геннадия Арбатского – архитектурного оформителя дворов знаменитой «Богдашки». В картинах конца 90-х годов переданы впечатления автора от путешествий заграницу, куда его приглашали для участия в международных проектах.

Дополняет выставку скульптура Александра Бортника, создателя бюстов писателей, чьи имена носят улицы нашего города. Идеолог и основатель фестивалей снежной, каменной и деревянной скульптуры в Новосибирске – Александр Бортник внёс огромный вклад в формирование городского пространства.

Выставка продлится до 11 декабря 2022 года.

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Фото предоставлено Новосибирским краеведческим музеем

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирский краеведческий музей выставка афиша Новосибирска


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