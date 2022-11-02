Экс-начальник Ростехнадзора в Кузбассе получил 7 лет колонии за взятки

Беловский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника территориального отдела Ростехнадзора Алексея Трокмана за получение взяток в крупном и особо крупном размерах (пункт «в» части 5, частью 6 статьи 290 УК РФ). Уголовное дело возбуждено следственным органом на основании материалов прокурорской проверки.

По данным прокуратуры, летом 2020 года обвиняемый предложил представителю угольного предприятия передать ему в безвозмездное пользование автомобиль с личным водителем за бездействие в случае выявления нарушений, допущенных при ведении горных работ. Руководитель согласился и с июня 2020 года по декабрь 2021 года предоставлял чиновнику автомобиль под управлением водителя.

Кроме того, в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый за общее покровительство и непринятие мер по фактам нарушений в сфере промышленной безопасности от руководителя другого угольного предприятия получил денежные средства в размере 900 тыс. рублей.

— О преступной деятельности должностного лица стало известно сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. После проведения совместных мероприятий с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области материалы переданы в следственные органы, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Суд назначил Александру Трокману наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 9 лет, со штрафом в размере 4,5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-чиновника, попавшегося на взятках при реализации национального проекта.