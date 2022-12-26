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Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком

  • 26/12/2022, 10:25
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 рейтинга лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком в декабре 2022 года, по версии портала Выберу.ру.

Банк УралсибВ рейтинге рассматривались предложения 50 крупнейших российских банков по активам (на 01.02.2022 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер начисления кешбэка и курс обмена бонусов на рубли, количество бонусных категорий, стоимость выпуска и обслуживания карты, величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток, условие перевода средств в другие банки и снятия наличных,  а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : финансы УРАЛСИБ банки


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