В Томской области назначен новый заместитель губернатора по инвестициям

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил заместителем губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василия Потёмкина, ранее работавшего управляющим директором «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». Об этом сообщила пресс-служба правительства Томска.

— Главный критерий, которым я привык руководствоваться, принимая кадровые решения — профессионализм. Василий Потёмкин этому критерию соответствует в полной мере, Задача Василия Владимировича — максимально используя преференции и убирая административные барьеры, дать новый импульс инвестполитике региона, — подчеркнул Владимир Мазур.

Мазур также отметил, что ждет от нового заместителя перезагрузки внешнеэкономической деятельности региона.

— Василий Потёмкин имеет дипломатическое образование, свободно говорит на английском и японском языке, он специалист по Азии, которая традиционно является стратегическим партнером Томской области в сфере экспорта образовательных услуг, продукции ЛПК, машиностроения, пищевой промышленности и многих других сфер, — добавил Владимир Мазур.

Василий Потемкин приступил к новым обязанностям сегодня, 26 декабря. С 19 мая обязанности заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям временно исполняла начальник областного департамента по управлению государственной собственностью Татьяна Исакова.

Василий Владимирович в 2005-м окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по квалификации «историк-востоковед», в 2008-м — Дипломатическую академию МИД России по квалификации «международные отношения», а в 2011-м — с отличием совместную программу Дипломатической академии МИД и университета Северной Алабамы по специальности «бизнес-администрирование и корпоративный менеджмент. Восемь лет работал в сфере развития бизнеса в крупнейших российских и международных коммуникационных группах Мedia Arts Group, Dentsu Aegis, «Михайлов и партнеры». В 2015 году стал генеральным директором ООО «Калугасельмаш». В 2018-2019-м — советник по развитию и коммерциализации научной деятельности лаборатории цифровых разработок МФТИ. В 2019-м назначен управляющим директором АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», а в 2021-м — управляющим директором АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

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