В Новосибирске пресечена поставка наркотиков

Крупная партия мефедрона изъята у наркодилеров в Новосибирской области. Наркотики были получены с территории Украины и предназначались для распространения в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

По данным УФСБ России по Новосибирской области, двое новосибирцев, 1981 и 1982 годов рождения, через интернет организовали канал распространения синтетических наркотиков. Из арендованного ими автомобиля правоохранители изъяли мефедрон весом 18,7 кг, который был расфасован по пакетам для дальнейшего сбыта. Отмечается, что стоимость подобной партии на черном рынке составила был около 47 млн рублей.

Кроме того, сотрудники УФСБ изъяли по месту проживания фигурантов мобильные телефоны, используемые для переписки с организаторами производства и сбыта наркотиков, весы и упаковочный материал, подтверждающие их причастность к противоправной деятельности. Как пояснили в УФСБ по Новосибирской области, оптовые дилеры интернет-магазина получали наркотики с территории Украины, они предназначались для распространения в регионах Сибири и Дальнего Востока.

— В отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере). Оба наркодилера задержаны, судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — уточнила Ирина Зеброва, официальный представитель УФСБ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что главе Сузунского района продлили срок содержания под стражей.