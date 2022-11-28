Лунный календарь комнатных растений на каждый день в декабре 2022

Лунный календарь поможет определить, какие для лучше всего выбрать для работы с комнатными растениями. На сайте magasha.ru подчеркивается, что кроме благоприятных и неблагоприятных фаз, есть нейтральные, то есть в которые можно работать с растениями, но, например, ту же посадку, пересадку, обрезку, подкормку предпочтительнее будет оставить именно на благоприятный день.

Благоприятные дни для комнатных растений на декабрь 2022: 1, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 31.

Неблагоприятные дни для комнатных растений на декабрь 2022: 8, 23.

Воздержать от любых манипуляций относительно комнатного цветоводства следует в Новолуние и Полнолуние.

Пересадку комнатных растений делают на Растущую Луну, когда все соки и силы устремляются к надземной части растения, корни не станут остро воспринимать повреждения и новые условия.

Посадка комнатных растений можно заниматься как на Растущую, так и на Убывающую Луну. На убывающей сажают растения с луковичным и клубневым строением корней. Растения с обычными корнями сажают на растущей фазе.

В декабре уход за комнатными растениями сопряжён с особыми условиями их содержания в зимнее время года.

Из-за отопления воздух в квартирах и домах становится сухим, что неблагоприятно сказывается на растениях. Если нет возможности воспользоваться специальными приборами, которые увлажняют воздух, рекомендуется хотя бы раз в неделю протирать растения влажной тряпочкой, опрыскивать их, а также увлажнять землю по мере пересыхания.

Большинство комнатных растений на зимний период года впадают в состояние покоя, то есть не развиваются активно, как в период с весны и до начала осени. Потому в декабре не имеет смысла их поливать так же часто, как весной и летом. Не вносят подкормку, потому что корни не смогут усвоить её вовремя.

Лунный календарь цветовода на декабрь 2022

1 декабря

Растущая Луна (Вторая фаза) в знаке Рыбы ♓ — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для пересадки комнатных растений, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков. При этом поливать и подкармливать цветы следует умеренно, не переусердствуйте.

Не рекомендуется. Обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

2, 3, 4 декабря

Растущая Луна (Вторая фаза) в знаке Овен ♈ — неплодородный знак Зодиака.

В эти дни можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Не рекомендуется. Посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.

5, 6 декабря

Растущая Луна (Вторая фаза) в знаке Телец ♉ — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Не рекомендуется. Пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

7 декабря

Растущая Луна (Вторая фаза) в знаке Близнецы ♊ — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива.

Не рекомендуется. Неблагоприятные дни для пересадки комнатных растений.

8 декабря

🌕 Полнолуние в 07:10 в знаке Близнецы ♊

Не рекомендуется работать с комнатными растениями.

9, 10, 11 декабря

Убывающая Луна (Третья фаза) в знаке Рак ♋ — плодородный знак Зодиака. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Не рекомендуется. Посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.

12, 13 декабря

Убывающая Луна (Третья фаза) в знаке Лев ♌ — неплодородный знак Зодиака.

Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.

Не рекомендуется. Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

14, 15, 16 декабря

Убывающая Луна (Третья фаза) в знаке Дева ♍ — знак Зодиака средней плодородности.

Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка многолетних, клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Не рекомендуется. Отложите замачивание и проращивание семян.

17, 18 декабря

Убывающая Луна (Четвертая фаза) в знаке Весы ♎ — знак Зодиака средней плодородности.

Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.

Не рекомендуется. Обработка растений ядохимикатами.

19, 20 декабря

Убывающая Луна (Четвертая фаза) в знаке Скорпион ♏ — плодородный знак Зодиака.

Отличные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений, но особенно клубнелуковичных цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

Не рекомендуется. Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

21, 22 декабря

Убывающая Луна (Четвертая фаза) в знаке Стрелец ♐ — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошие дни для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

Не рекомендуется. Пересадка цветов, замачивание семян, обрезка и прищипка побегов (раны будут долго заживать).

23, 24 декабря

Не рекомендуется работать с домашними растениями в эти дни.

🌑 Новолуние в 13:18

25, 26 декабря

Растущая Луна (Первая фаза) в знаке Водолей ♒ — самый неплодородный знак Зодиака.

В эти дни можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Не рекомендуется. Водолей — бесплодный и сухой знак он непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

27, 28, 29 декабря

Растущая Луна (Первая фаза) в знаке Рыбы ♓ — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.

Не рекомендуется. Обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

30, 31 декабря

Растущая Луна (Первая четверть) в знаке Овен ♈ — неплодородный знак Зодиака.

Можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Не рекомендуется. Посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.

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