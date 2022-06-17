Карта PRO100 поможет съездить в отпуск

Кредитная карта PRO100 выдается бесплатно. За ее обслуживание тоже не нужно платить. Максимальный лимит составляет 300 000 рублей. Получить карту с лимитом до 100 000 рублей можно без подтверждения доходов. Еще одно преимущество карты PRO100 – 100 дней без процентов.
Как только вам понадобится кредитка, вы можете приехать в любой из 61 офисов Банка «Левобережный», и специалист выдаст вам ее в момент обращения.
Как правильно пользоваться кредитной картой PRO100:
С начала года уже более 2600 клиентов оценили возможности кредитной карты PRO100. Оцените и вы! Заказать карту можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).
Фото предоставлено пресс-службой банка
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