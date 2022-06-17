Карта PRO100 поможет съездить в отпуск

Кредитная карта PRO100 выдается бесплатно. За ее обслуживание тоже не нужно платить. Максимальный лимит составляет 300 000 рублей. Получить карту с лимитом до 100 000 рублей можно без подтверждения доходов. Еще одно преимущество карты PRO100 – 100 дней без процентов.

Как только вам понадобится кредитка, вы можете приехать в любой из 61 офисов Банка «Левобережный», и специалист выдаст вам ее в момент обращения.

Как правильно пользоваться кредитной картой PRO100:

Забронируйте тур/отель/билеты и рассчитайтесь картой.

Вовремя вносите минимальный обязательный платеж, это всего 5% от суммы задолженности. Сколько и когда платить, вам подскажет мобильное приложение BL-online.

Полностью погасите всю задолженность до окончания льготного периода. На это дается больше 3 месяцев (100 дней).

За первую покупку по кредитной карте получите кешбэк 10% (не более 1000 рублей), за остальные операции – 1% ежемесячно.

С начала года уже более 2600 клиентов оценили возможности кредитной карты PRO100. Оцените и вы! Заказать карту можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).