В Новосибирске создается завод по производству органических удобрений

Новосибирская инновационная компания ООО «БИОИСТЭН» (Биологические источники энергии. — Ред.) разработала проектно-сметную документацию для создания пилотного завода по производству органических удобрений путем термохимической переработки помета с применением вихревых технологий. В перспективе подобные предприятия могут быть растиражированы.

— Безусловно, это тесная связка науки, проектировщиков и реального сектора экономики, — комментирует проект глава Миннауки области Вадим Васильев. — Промышленность, реальный сектор экономики готовы развернуться в сторону научных организаций, участвовать финансово в доведении разработок до опытных образцов, получения технологии, чтобы внедрить и импортозаместить зарубежные аналоги.

В связке с «БИОИСТЭН» к реализации проекта подключилась АО «Новосибирская птицефабрика», подготовившая производственное помещение для последующего монтажа оборудования. В региональном правительстве сообщают, что работы на новой производственной площадке могут начаться уже в текущем году. Данный проект реализуется в рамках АгроНОЦ с привлечением региональных мер поддержки.

Напомним, что, как сообщали ранее в областном Минсельхозе, новосибирские предприятия в основном приобретают импортные средства защиты растений компаний Bayer, BASF, Syngenta. Их отгрузка в начале марта в Россию была приостановлена. На тот момент предприятия АПК области закупили 50% от необходимых средств защиты (еще в декабре 2021 года). В начале апреля у областных аграриев возникли трудности с поставками удобрений из-за нарушения логистических цепочек. Крупная партия жидких форм застряла в Нижнем Новгороде.

ООО «БИОИСТЭН» зарегистрировано 16 марта 2010 года с уставным капиталом 11,8 тысячи рублей. С 2016 года имеет статус микропредприятия. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор компании с 2010 года — Сергей Вильчек. Учредителями являются Сергей Вильчек и Федор Сторожев (по 41%), ОАО «Новосибирская птицефабрика» (18%).

«Новосибирская птицефабрика» была основана в 1985 году. В качестве АО зарегистрирована 13 ноября 1097 года. Входит в «Агрохолдинг Сибирский Премьер». Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Директор — Сергей Лесик. В настоящее время на предприятии инкубируют 20 млн цыплят в год. Забой, потрошение и разделка производятся на полностью автоматизированной нидерландской линии STORK с производительностью 8 тысяч голов птицы в час.

Ранее редакция сообщала, что в АгроНОЦ область представила заявки по 10 проектам. В перспективе их список планировалось увеличить до 50.