В ПЛП построят дата-центр

На Петербургском международном экономическом форуме-2022 подписано соглашение о строительстве компанией «Альфа-Финанс» Центра обработки данных «Сибирь» на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП).

Подписи под документом поставили Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор компании «Альфа-Финанс» (ГК «АльфаКом») Мария Бейлиш и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Приступить к реализации проекта инвестор намерен в 2022 году, запустить ЦОД планируется в 2024 году. На первоначальном этапе инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей. В дальнейшем планируется масштабирование проекта и строительство новых модулей ЦОД.

Инфраструктура ПЛП Новосибирской области позволяет инвесторам реализовать и такие проекты. Парк уже имеет значительные мощности по энергоснабжению. Кроме того, сейчас ведётся строительство подстанции мощностью 49 МВт. Её строительство планируется завершить в 2023 году, что сделает площадку ещё более привлекательной для инвесторов.

Ранее редакция сообщала, что подписано соглашение о строительстве центра обработки данных для СКИФа. А также о том, что ИТ-компания планирует построить ЦОД на территории выкупленного завода-банкрота.