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Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

Его участниками признаны пять юрлиц.
  • 20/06/2019, 14:40
Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

19 июня 2019 года Новосибирское УФАС России признала пять юридических лиц нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сообщили в  пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

Отмечается, что ранее, в феврале 2019 года отношении ООО СК «Юнион», ООО «Памир», ООО ПТК «Ареал-Сибирь», ООО «Сибмир», ООО СК «Юкон-Сибирь» Новосибирским УФАС России поведены внеплановые проверки, по результатам которых в действиях ответчиков выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения.

В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом установлена совокупность доказательств, указывающая на наличие нарушения закона о защите конкуренци.

В частности:

  • совпадение юридических и фактических адресов ответчиков (собственником помещений, арендуемых ответчиками, является одно из указанных обществ, что позволяет всем ответчикам реализовывать антиконкурентное соглашение: занимая помещения по одному адресу, имеют возможность сообща вести хозяйственную деятельность (совместно готовить заявки, подавать их и выходить на торги, используя единую инфраструктуру);
  • совпадение штатных единиц;
  • подача заявок, ценовых предложений, заключение контрактов-с одинаковых ip-адресов. При этом использование самостоятельными субъектами гражданского оборота единой инфраструктуры возможно только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия, как правило, осуществляются для достижения единой для всех цели. Коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, действия по использованию единой инфраструктуры, доказательства которых изложены в решении, возможны исключительно в результате реализации достигнутых ответчиками договоренностей, направленных на достижение единой цели поддержания цен на торгах, путем устранения конкуренции;
  • подготовка заявок на участие в торгах одним и тем же лицом;
  • доверенность на получение сертификатов и ключей электронных подписей выдана одному и тому же лицу;
  • устойчивые финансовые связи между ответчиками, выражающихся в виде многократных операций по соответствующим банковским счетам;
  • результаты исследования конкурентной среды на торгах.

— За заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена административная ответственность в виде наложения оборотного штрафа. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для принятия решения о возбуждении административного производства, — отметили в УФАС.

Фото: Mike Cohen

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