На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

С 24 по 30 июня в Новосибирске пройдет 28-й чемпионат России по тяжелой атлетике. Чемпионат России станет одним из главных этапов подготовки к формированию национальной команды для участия в чемпионате мира 2019 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В нем примут участие около 300 спортсменов из 65 регионов страны. В частности, заявлены атлеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Читы, Иркутска, Омска, Томска, Красноярска, Тюмени, Кургана, Новосибирска, из Поволжья, Урала, Кузбасса, Сахалина, республик Крым, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Саха, Хакасия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского и Приморского краев.

Планируется, что чемпионат посетят: президент EWF Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо (Antonio Urso, Италия), генеральный секретарь IWF международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохамед Джалуд (Mohamed Jaloode, Ирак), президент ФТАР Максим Агапитов (Москва), генеральный директор ITA Бенжамин Кохен, владелец кампании ELEIKO Эрик Бломберг (Швеция), главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский, главный тренер женской сборной команды России Геннадий Аниканов.

Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в спортивном комплексе НГТУ. Соревнования включают в себя два упражнения: рывок и толчок. Награды будут разыграны среди мужчин и женщин в различных весовых категориях.

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