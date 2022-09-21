Карты «Мир» теперь не обслуживают кредитные организации Казахстана, Армении и Вьетнама

Банки Казахстана Армении и Вьетнама больше не принимают карты платежной системы «Мир», пишут «Известия».

В Армении это произошло во вторник, 20 сентября. В местном Центробанке информировали, что коммерческие банки «самостоятельно просчитывают свои риски, в том числе, связанные с санкциями» и в дальнейшем они объявят клиентам об обслуживании «в надлежащем порядке».

Как рассказал сотрудник вьетнамского BIDV, банк продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, но платежная система «Мир» в перечне отсутствует.

Аналогичная ситуация произошла и с Народным банком Казахстана («Халык банк»), с той разницей, как позднее уточнили в РИА «Новости», что только банкоматы и терминалы не принимают карты, но, например, расплатиться за покупки и услуги с их помощью вполне возможно. При этом остальные банки страны известили, что, как и прежде, обслуживают карты «Мир».

В связи с этим крупнейшие кредитные организации России настоятельно рекомендуют гражданам, отправляющимся за границу, иметь при себе наличную иностранную валюту.

Ранее обслуживание карт платежной системы «Мир» из-за предупреждения Минфина США о возможности введения вторичных санкций по отношению к компаниям, которые продолжают сотрудничать с Россией, прекратили турецкие Is Bankasi и DenizBank. В то же время Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank все еще продолжают работать с картами «Мир».