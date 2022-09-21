Андрей Травников: Ни останавливать, ни сдвигать сроки строительства поликлиник не будем

— Я через СМИ слышал резкое заявление депутатов [в отношении семи поликлиник]. Непонятно, почему. Если вы приняли решение не строить четыре поликлиники из семи, отложить их еще на какое-то количество лет, то обращайтесь не к министрам, а к жителям Новосибирска и говорите им, что вы приняли такое решение, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы в ходе прямой линии. —Слава богу, это мнение далеко не всего депутатского корпуса. Я не один раз отмечал, что наш областной парламент очень профессионален. Это выделяет его из коллег из других субъектов РФ. Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области вместе с правительством могут глубоко разобраться во многих вопросах и найти решение. Да, в 2020 году пришли новые люди, звучат такие не всегда аргументированные, эмоциональные заявления.

— Помню наши встречи с депутатами Заксобрания, горсовета, когда мы определяли приоритеты и программные вещи, которые нужно сделать в здравоохранении как в системе. Представители сельских округов сказали, что им нужна программа по строительству и ремонту ФАПов. Мы запустили ее, не дожидаясь федеральной программы. В Новосибирске было четко сказано, что нужны поликлиники, так как мощности разброшены по разным площадям, что создает неудобство для пациентов, — говорит губернатор. — Даже по тем временам строительство семи-восьми поликлиник было дорогостоящим мероприятием, поэтому было принято решение использовать схему государственно-частного партнерства.

Глава области напомнил, что строительство поликлиник — только часть большой программы, которая стартовала в 2017-2018 году.

По словам Травникова, в механизме ГЧП рамки действия частного партнера гораздо более жесткие, чем в концессии. Оператор получает от правительства техническое задание, часть денег — в виде капитального гранта, остальные привлекает в банках на условиях, которые ему согласовывает правительство региона, под постоянным контролем государства ведет и завершает стройку.

— Мы пошли на эту схему, понимая, что поликлиники нужны сегодня. Соглашение было инновационным, нам пришлось все разрабатывать с чистого листа. Не все шло гладко. Но нужно исходить из установки, что поликлиники для Новосибирска нужны сейчас. Откладывать их строительство нельзя. Мы найдем возможность, чтобы бюджет области без лишней нагрузки рассчитался по этим обязательствам, — пояснил Андрей Травников. — По мере реализации программы изменились требования для медучреждений. В поликлиники нужно устанавливать оборудование для МРТ, КТ, создавать узкоспециализированные центры, чтобы оказывать оперативную медпомощь населению в таком географические разбросанном городе, как Новосибирск. Это требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Ни останавливать, ни сдвигать сроки строительства поликлиник мы не будем.

По словам Андрея Травникова, три поликлиники, которые ГК «ВИС» начала строить в 2021 году, сейчас идут в хороших темпах. Но если ранее подрядчик говорил о планах сдать их в эксплуатацию раньше срока, то в связи с изменением ситуации и проблемами, которые появились весной 2022 года, опережение не получится. Три поликлиники начнут принимать пациентов, как и планировали, во втором квартале 2022 года.

Еще четыре поликлиники, которые были поставлены на паузу из-за резкого роста стоимости банковских кредитов, сейчас получили финансирование на достаточно приемлемых условиях, добавил губернатор. По контракту срок завершения этих объектов — первое полугодие 2024 года.

Напомним, депутаты регионального парламента уже несколько лет жестко критикуют проекты ГЧП и концессий, которые реализуются в Новосибирской области. Этой темой закончился парламентский сезон первой половины 2022 года. На первых комитетах после летних каникул она вновь вызвала бурную критику.

Ранее редакция рассказывала, что Минздрав Новосибирской области требует 54,6 млн рублей от ГК «ВИС».