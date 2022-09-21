Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин подписал Указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

Согласно Указу, призывать будут только граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах ВС, так как все они имеют определённую военно-учётную специальность и соответствующий опыт.

Перед отправкой в части все призванные на военную службу обязательно должны будут пройти дополнительную военную подготовку.

— Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно, — указал Путин.

Более конкретной информации о том, кто будет призываться в рамках частичной мобилизации, пока нет.

«МК» со ссылкой на адвоката и правозащитника Дмитрия Аграновского, пишет, что Мобилизация в РФ регламентируется законами «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О военном положении». Призвать в случае объявления мобилизации теоретически могут пребывающих в запасе граждан, у которых нет права на отсрочку, поясняет издание.

Это мужчины в возрасте до 18 до 50 лет, имеющие военный билет и находящиеся в категории А (годен), Б (годен с незначительными ограничениями) и B (ограниченно годен).

Запасники в ранге до подполковника распределены по трем разрядам в зависимости от возраста.

К первому разряду отнесены солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 55 лет. Полковники, капитаны 1 ранга — в возрасте до 60 лет, и, наконец, высшие офицеры в возрасте до 65 лет.

Ко второму разряду отнесены солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет, младшие офицеры в возрасте до 55 лет, майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 60 лет. Полковники, капитаны 1 ранга — в возрасте до 65 лет, высшие офицеры в возрасте до 70 лет.

К третьему разряду отнесены солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет, младшие офицеры в возрасте до 60 лет, майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 65 лет.

По данным федеральных СМИ, в первую очередь мобилизованы будут те, кто служил в армии и находится в запасе и имеет важные для армии военно-технические специальности. Ракетчики, артиллеристы, танкисты, связисты. Во вторую очередь мобилизация коснется тех, кто просто служил. В третью очередь мобилизация коснется тех, кто не служил, но стоит на военном учете в военкомате. Уточняется, что для всех этих групп границы на выезд из РФ скорее всего будут закрыты.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в армию будут призваны 300 тысяч резервистов, что составляет 1% от всего мобилизационного ресурса страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

— Всего будет призвано 300 резервистов. Но это не единоразово, а планово, — добавил Шойгу.

Владимир Путин также прокомментировал заявление представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей о желании провести референдумы по поводу вхождения регионов в состав России. Всенародный опрос в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области намерены провести с 23 по 27 сентября. В Запорожье пока точных дат называть не стали.

— Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю, — сказал президент РФ.

Напомним, вчера Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, который вводит в Уголовный кодекс РФ понятия «мобилизация» и «военное время». Поправками в закон также вносится ряд новых статей УК РФ: «Добровольная сдача в плен» (подразумевает от 3 до 10 лет лишения свободы) и «Мародерство» (до 15 лет лишения свободы). В перечень отягчающих обстоятельств добавлены совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время». Самовольное оставление части или военных сборов в период мобилизации и военного положения повлечет более строгое наказание: от пяти до десяти лет лишения свободы.