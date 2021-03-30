Казань собирается принять Чемпионат Европы по ММА в 2021 году

Очередное спортивное событие континентального уровня 2021 года под эгидой объединенной федерации IMMAF/WMMAA, намеченное на период с 16 по 21 августа, будет принимать Казань.

В своем выступлении перед прессой Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин выразил надежду, что предстоящее соревнование соберет под своими знаменами выдающихся спортсменов, откроет новую страницу в истории смешанных единоборств и станет точкой отсчета для их поднятия на более качественный уровень. Габдуллин отметил, что Казань считается одним из самых спортивных городов страны, а члены местных спортивных клубов неоднократно получали престижные награды и призовые места на состязаниях регионального, европейского и мирового уровня. Поэтому настоящих ценителей ожидает немало интересного, а самым азартным зрителям зрелищных соревнований ММА актуальные ставки обещают принести не только удовольствие от игры, но и ощутимый доход.

Для столицы Татарстана это первый опыт по проведению столь масштабного мероприятия. Однако город по праву заслуживает право на время стать главной европейской ареной и собрать зрителей из десятков стран мира. Тем более что местная инфраструктура готова к приему туристов, а спортивные традиции здесь бережно поддерживаются в течение десятков лет.

Основными конкурентами, желающими принимать у себя континентальное первенство ММА, выступили Санкт-Петербург и Сочи. Тем более что первый принимал у себя участников Всемирных игр боевых искусств в 2013 году, а южный курорт удостоился права проведения Олимпиады в 2014г. Однако именно столица Татарстана была признана достойной принять лучших из лучших, чьи имена золотом вписаны в историю объединенной федерации IMMAF/WMMAA из 43 европейских союзов.

Европейский Чемпионат по смешанным единоборствам должен был состояться на территории России в 2020 году, однако, все мероприятия были отменены в связи с опасной эпидемиологической ситуацией. Право страны принимать у себя ведущих спортсменов ММА было завоевано на Чемпионате Европы в Риме в 2019 году. Общие достижения россиян – девять медалей: пять золотых, три серебряных и одна бронзовая. Ведущие спортивные эксперты уверены, что на предстоящих соревнованиях Россия вновь покажет достойный уровень подготовки команды и упрочит свое положение в мировом рейтинге смешанных единоборств.