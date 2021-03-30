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ВТБ первым из российских банков переходит на новый подход к оценке операционного риска

  • 30/03/2021, 15:00
Сегодня ВТБ получил согласование Банка России на досрочный переход с 1 апреля 2021 года на новый подход (Standardized Measurement Approach – SMA) по расчету капитала под операционный риск в соответствии с рекомендациями Базеля 3,5.

Новый подход позволяет рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, на основе статистики внутренних потерь.

Новости компанийПрежний «упрощенный» подход был основан только на показателях валовых доходов банка и не учитывал качество системы управления рисками. Снижение потерь от операционного риска напрямую не приводило к снижению требований к капиталу. Новый подход позволяет снизить нагрузку на капитал в случае, если у банка выстроены эффективные процессы управления риском. При выборе данного подхода банк должен соответствовать следующим требованиям: наблюдательные и исполнительные органы участвуют в контроле политики управления операционным риском, создана эффективная система управления рисками, банк располагает достаточными ресурсами и технологическими возможностями для применения выбранной методики.

К моменту выхода в 2020 году новых требований Банка России к процедурам управления операционным риском в кредитных организациях в банке ВТБ уже была построена и функционировала довольно зрелая система управления операционным риском. Был выстроен процесс сбора данных о потерях, на регулярной основе проводилась самооценка подверженности операционному риску, а также были внедрены инструменты сценарного анализа и КИРы (ключевые индикаторы риска). Кроме того, была запущена автоматизированная платформа управления операционными рисками, сформированы специализированные службы и коллегиальные органы, в компетенции которых находятся вопросы управления операционными рисками. Например, в банке работает система риск-координаторов, которые являются центрами компетенции по операционным рискам в бизнес-подразделениях.

Член правления банка ВТБ (ПАО) Максим Кондратенко прокомментировал:

«Проделанная ранее банком работа в части совершенствования системы управления операционным риском позволила привести ее в соответствие с новыми требованиями регулятора в кратчайшие сроки и первым среди российских банков перейти на более «продвинутый» подход. В каком-то смысле мы даже опередили наших европейских коллег, так как в России внедрение норм Базеля 3,5 в отношении операционного риска (SMA) идет быстрее, чем в Европе. Банк России создал для этого все условия, подготовил и утвердил соответствующие нормативные документы в сжатые сроки. ВТБ также принимал активное участие в работе экспертной группы при Банке России по внедрению SMA-подхода. Ожидаем, что применение нового подхода позволит нам значимо снизить объем капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации операционного риска».

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы операционные риски новости бизнеса ВТБ банки


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