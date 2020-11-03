Область просит у поставщиков отсрочку

Правительство Новосибирской области ведет переговоры с поставщиками угля и газа об отсрочке погашения задолженности за топливо. Такую информацию на заседании комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности озвучила заместитель председателя комитета Ирина Диденко в ходе обсуждения проекта бюджета на 2020 год.

— У меня вопрос, касающийся необходимости выделения денежных средств на подготовку к зиме, — обратилась депутат к министру финансов Виталию Голубенко. — Я, как представитель Бердска, Искитима и Искитимского района, хотела бы отметить, что вопрос стоит очень остро. Долги уже существуют.

Министр сообщил, что на данные цели необходимо изыскать 1,2 млрд рублей. Однако пока такой объем ресурсов при корректировке бюджета выделить невозможно, поскольку всевозможные экономии распределяются на софинансирование антивирусных мероприятий.

— Все эти решения принимаются очень оперативно, исходя из того, как меняется эпидемиологическая обстановка, — сообщает глава Минфина. — Если какие-то ресурсы нам удастся сконцентрировать в первой половине декабря, то мы через правительство проведем решение об оказании дополнительной поддержки предприятиям ЖКХ. Если у нас не получится это сделать, значит, мы реализуем те лимиты, которые сегодня предусмотрены в проекте бюджета на 2020 год, то есть максимально сократим срок кредиторской задолженности, в том числе перед поставщиками.

По словам вице-губернатора Сергея Семки, некоторые поставщики после проведенных переговоров готовы пойти навстречу и дать отсрочку. Но пока не все.

— Я провожу переговоры с поставщиками, прежде всего, газа и угля, — сообщает Семка. — Договорились, что до конца недели соберут наши предложения: в какие сроки мы оплатим и как сможем то, что у нас заложено в проекте бюджета на 2021 год, пустить на финансирование (Задолженности. — Ред.). Там без малого 700 млн рублей. И сколько мы еще сможем (если сможем) отдать. Поставщики (во всяком случае угля) идут навстречу, относятся с пониманием. С поставщиками газа продолжаем переговоры.

Помимо долгов за топливо и подготовку к зиме, в ходе обсуждения выявились и другие прорехи в части финансирования.

— Я понимаю, что сейчас коронавирус, приходится мобилизовать средства, аккумулировать финансы, — говорит зампредседателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. — Но мне не совсем понятно, когда идет ужимание по линии здравоохранения. Допустим, пресловутая реконструкция больницы в Чистоозерном районе — там в очень плохом состоянии как раз инфекционное отделение. Как вообще предусмотрено закладывать в бюджет денег на проектно-сметную документацию, чтобы выйти все-таки на реконструкцию здания? Как бороться с вирусной инфекцией в здании, которое само по себе сейчас является рассадником заболевания?

В областном правительстве сообщают, что понимание финансовых возможностей по данному пункту появится не раньше обсуждения бюджета на 2021 год.

Что касается средств регионального бюджета, выделенных Новосибирской области в качестве трансфертов (около 20 млн рублей), то значительная часть из них (около 12 млрд) предполагается на антиковидные мероприятия и социальные выплаты, другая часть предназначена на софинансирование объектов дорожной инфраструктуры.

По информации Министерства финансов Новосибирской области, правительством РФ было принято решение о дополнительной трансфертной поддержке нашему региону в объеме 7,8 млрд: 3 млрд — на социальные выплаты безработным гражданам, почти 3 млрд — на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет (ситуация обусловлена тем, что многие из родителей потеряли работу в сложный период), 1,2 млрд — на дополнительную выплату стимулирующего характера медицинским работникам и работникам стационарных учреждений социального обслуживания, 0,4 млрд — дополнительная финансовая поддержка региону для дофинансирования медицинских организаций, привлеченных к работе с коронавирусной инфекцией, 0,3 млн — целевые средства на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении голосования по поводу поправок в Конституцию. На дорожное хозяйство направлены 8,5 млрд рублей. Из них основная сумма (6 млрд) — на продолжение строительства четвертого моста. Кроме того, предоставлены средства на строительство дороги «Кочки–Павлодар», дорог, прилегающих к Ледовой арене, и на приведение в нормативное состояние дорог Новосибирска и Искитима. Также предоставлены 420 млн рублей на строительство школы в селе Верх-Тула и строительство участка дороги в Новосибирске по ул. Петухова и Титова. В сфере образования — на горячее питание для начальных школ (590 млн рублей на 4 месяца). Поддержка президентом и правительством РФ финансирования мероприятий «Народного бюджета» составила 300 млн. 258 млн — дополнительная господдержка АПК, в том числе 200 млн — на решение финансирования скупки минеральных удобрений. 238 млн федеральный бюджет предоставляет на увеличение финансирования региональных доплат к пенсиям. 50 млн рублей — на продолжение реконструкции театра Афанасьева в Новосибирске. Из разных дополнительных решений — это решение о выделении ресурсов Новосибирску на проблемы обманутых дольщиков, водоснабжение Бердска, Искитима и Оби.

По результатам всех корректировок параметры областного бюджета 2020 года следующие: доходы —202,8 млрд, расходы — 207,9 млрд, дефицит — 5,1 млрд.

Фото: pixabay.com, автор- Barni1