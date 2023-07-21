Каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

Такие результаты показал совместный опрос ВТБ и «Открытие Авто».

Бережливее всего к машинам относятся жители Центрального федерального округа и Сибири: почти четверть из них предпочитают использовать автомобиль до выработки ресурса, следует из опроса. Примерно каждый десятый респондент заявил о том, что меняет машину через 2-3 года после ее покупки. Ежегодно другое авто приобретают порядка 1% россиян.

Проведенное исследование также показало, что около 40% автовладельцев купили свою первую машину в возрасте 18-25 лет. Еще около четверти решились на покупку, достигнув 26-30 лет. Вместе с тем, большая часть (57%) опрошенных приобрели свой первый автомобиль на заработанные или накопленные средства, 21% использовали для этого кредит, еще 10% получили его в подарок, а 5% унаследовали.

Число машин, которыми владеют россияне, ожидаемо зависит от возраста респондентов: у молодежи до 35 лет это одна — две машины, представители более возрастной аудитории указывают, что имели в собственности более трех авто (40%). При этом мужчины заявляют, что владели большим числом автомобилей в течение жизни, чем женщины (38% против 20%).

Почти 40% россиян не считают изменение линейки представленных на рынке марок ограничивающим фактором и находят текущий выбор удовлетворительным: 7% покупают или планируют покупку отечественных авто, а 29% предпочитают выбирать авто на вторичном рынке, где выбор остался столь же широким. При этом 59% россиян в этом году изменили планы по покупке машины из-за текущей ситуации на рынке, так как снизилось предложение новых т/с.

По данным ВЦИОМ, сегодня одна или несколько машин есть более чем у 60% семей, в этом году приобрести авто планирует четверть опрошенных россиян.