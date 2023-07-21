Документы для регистрации на выборы главы Новосибирской области подал справоросс Владислав Плотников

Бизнесмен и владелец крупного ТРЦ в Новосибирске, кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Владислав Плотников подал документы для регистрации на выборах губернатора Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии. Он стал вторым кандидатом, подавшим документы в облизбирком.

— Сегодня в Новосибирский облизбирком кандидат Владислав Плотников (Справедливая Россия – За правду) представил документы для регистрации, в т.ч. листы поддержки, — говорится в сообщении.

Владислав Плотников — глава и учредитель нескольких компаний, в том числе крупного ТЦ в Академгородке и газеты «Бумеранг». В 2020 году предприниматель избирался в Законодательное собрание Новосибирской области от партии «Единая Россия», но не прошел.

Напомним, выборы губернатора Новосибирской области будут проходить три дня с 8 по 10 сентября. Кандидатов выдвигали политические партии. Всего документы на выдвижение представили 5 кандидатов: Андрей Щукин — партия «Коммунисты России», Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду». Представить документы на регистрацию своего участия кандидаты могут до 26 июля.

С 29 июня кандидаты собирали в поддержку своего выдвижения подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. При этом каждый кандидат должен был собрать от 257 до 269 подписей муниципальных депутатов и глав, из которых 50 — районного уровня, остальные — сельских поселений.

Ранее редакция сообщала, что кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев подал документы на регистрацию участия в выборах губернатора в облизбирком.