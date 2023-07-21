С начала учебного года школьников будут обучать управлению БПЛА

О том, что школьников на уроках начальной военной подготовки будут обучать основам применения беспилотных летательных аппаратов в беседе с РИА «Новости» рассказал сенатор Артем Шейкин.

В программу входит изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника». Предложение уже рассмотрели и поддержали в Минпросвещения и Минобороны.

Согласно плану, с 1 сентября учащиеся российских школ будут изучать основы боевого применения беспилотных летательных аппаратов на уроках начальной военной подготовки, сообщил сенатор.

В рамках курса начальной военной подготовки старшеклассников подготовят к службе в армии в будущем, а также воспитают чувство любви к стране, заключил Артем Шейкин.

Ранее редакция сообщала, что школьники смогут получать психологическую поддержку дистанционно.