Рекламодателям

Каждый четвертый кредит клиенты ВТБ оформляют на китайские автомобили

  • 20/07/2022, 14:56
ВТБ фиксирует увеличение доли китайских марок в выдачах кредитов на новые автомобили.

Новости бизнесаВ начале года их доля не превышала 20%, а уже в июне каждый четвертый автокредит пришелся на бренд из КНР. Объем сделок по ним в начале лета составил порядка 700 млн рублей.

В целом по итогам первого полугодия около 1,8 тыс. клиентов ВТБ получили автокредиты на китайские машины примерно на 3,2 млрд рублей. Наибольшей популярностью у заемщиков пользуются такие марки, как CHERY, GEELY и HAVAL. Чаще всего их выбирают клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

«Мы зафиксировали серьезный рост доли китайских марок в выдачах кредитов во втором квартале. Их доля в дальнейшем продолжит расти в связи с решением многих популярных мировых брендов временно приостановить продажи в России. Китайские производители используют текущую ситуацию на российском автомобильном рынке, работают над выводом новых марок и замещением объемов выпавших из предложений дилеров европейский производителей. По нашим оценкам, уже к концу текущего года доля китайских брендов в автокредитовании может достигнуть 30%», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов банка ВТБ (ПАО) Владимир Высоцкий.

Одновременно порядка 24% в общем объеме продаж ВТБ в июне заняли отечественные автомобили, среди которых самыми популярными оказались LADA, УАЗ, ГАЗ. В июне объем продаж по ним превысил 440 млн рублей, а всего за первое полугодие – 2,4 млрд.

По данным ВТБ, в июне выдачи автокредитов в России составили более 52 млрд рублей, что на 45% превысило результат за предыдущий месяц. Всего за первое полугодие российские банки выдали больше 300 млрд рублей автокредитов, что пока ниже результатов 2021 г. Фокус внимания заемщиков продолжает смещаться в сторону машин с пробегом. С начала года их доля в общем объеме продаж выросла в три раза, до 66%.

ВТБ прогнозирует, что в третьем квартале спрос на автокредиты продолжит увеличиваться, в том числе благодаря запуску госпрограммы. По оценке банка, после ее запуска каждый 6-7 кредит на рынке будет выдан на льготных условиях. Главным стимулом для автолюбителей будет снижение финансовой нагрузки в виде дополнительных скидок на машину.

372

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ Автокредиты


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

«К нашим врачам записываются в очередь из других регионов»

20/07/2022, 15:42

На станции Клещиха сформирован и отправлен самый длинный контейнерный поезд

20/07/2022, 15:39

Эксперты оценили спрос на китайские автомобили в Новосибирске

20/07/2022, 15:17

Строительство центральной части парка на реке Ельцовка-1 вышло на финишную прямую

20/07/2022, 14:03
Популярное

Продукты с пищевыми добавками из сверчков предложили производить в России в рамках импортозамещения

20/07/2022, 14:21

Товары LC Waikiki жителям Сибири будет доставлять Почта России

20/07/2022, 13:37

Один из самых опасных вредителей атаковал поля в Новосибирской области

20/07/2022, 12:44

Новости компаний

ВТБ: российские заемщики стали чаще переходить в «семейную ипотеку»

20/07/2022, 16:12

Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал ЖК «Цветной бульвар»

20/07/2022, 10:22

Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остаток

20/07/2022, 10:20

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска