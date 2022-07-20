Эксперты оценили спрос на китайские автомобили в Новосибирске

Самые популярные китайские автобренды и модели

На рынке новых машин в Новосибирской области доминируют Chery, Exeed и DongFeng. В топ-3 вторичного рынка — Сhery, Lifan и Geely. Среди новых машин китайского автопрома жители региона чаще всего интересуются моделями Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro 7x. Такие данные озвучили аналитики Авто.ру после опроса пользователей. Лидеры вторичного рынка в Новосибирской области — Chery QQ6, Chery Tiggo, Chery Amulet.

Средние цены на китайские автомобили

Средняя цена новых китайских автомобилей выросла в первые недели марта до рекордно высокого показатели — почти 3,2 миллиона рублей, что в полтора раза больше, чем в начале января. Около этой отметки с небольшими колебаниями ценник держится уже на протяжении 4-х месяцев.

Автомобили с пробегом с начала года подорожали на 44% — до 1,1 миллиона рублей. За весь этот период было только одно снижение цен — в середине марта стоимость упала на 7%, но далее вновь стала расти и к маю вышла на плато.

Предпочтения автомобилистов и доля предложения

Трудности с выпуском и импортом новых автомобилей большинства брендов позитивно отразились на рынке китайских машин — объём предложений в конце первого полугодия оказался выше, чем в начале года, несмотря на общее снижение предложений. Объявлений стало на 60% больше, при этом в целом количество объявлений на за этот период сократилось на 10–15%. Соответственно доля китайских машин на Авто.ру выросла: с 8% в январе до 16% в конце июня.

На вторичном рынке объявлений стало также больше — на 40%. При этом в целом рынок подрос несколько меньше — по сравнению с началом года число предложений выросло на 25-30%. Но общая доля присутствия на вторичном рынке по-прежнему меньше 2%. В марте она незначительно сократилась, но уже вернулась на уровень начала года.

— Спрос на новые китайские автомобили в начале лета оказался на четверть ниже, чем в январе. Тем не менее, интерес к ним на протяжении всего полугодия был выше, чем к авто из других стран, — констатируют аналитики Авто.ру. — В то же время опрос показал, что 24% уже рассматривают китайские авто для покупки, но каждый пятый респондент категорически против такого приобретения. Еще 27% не исключают возможности купить модель китайского автопрома. Цена — основная мотивация для покупки китайского авто, так ответила половина опрошенных. Четверти респондентов нравятся дизайн и оснащение, еще 12% ценят в этих машину современную техническую «начинку».

Материал предоставлен InterGalactic Agency

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали чаще пользоваться услугами по ввозу автомобилей из-за рубежа.