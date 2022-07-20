Продукты с пищевыми добавками из сверчков предложили производить в России в рамках импортозамещения

Сверчков можно добавлять в корма и блюда после обработки, для этого их перемалывают в муку, предварительно усыпив, рассказали в компании-производителе пищевых добавок «Онто».

Сверчков выращивают на ферме в Чеховском округе, обработка производится после того, как они откладываются яйца в торфянице. Такой продукт содержит достаточно белка, чтобы использовать его для импортозамещения мяса.

— В ящик загружается корм на весь цикл производства. Самый долгий — 45 дней. Мы стараемся довести до 30 дней, чтобы каждый месяц выходило достаточное количество сверчка. Нам нужно, чтобы Роспотребнадзор вместе с Минсельхозом обратили внимание на эту отрасль как на потенциально выгодную для импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности региона, — приводит телеканал «360» слова генерального директора компании «Онто» Дениса Тер-Акопова.

Он также добавил, что санитарные условия на ферме настолько хорошие, что сверчков можно есть живьём.