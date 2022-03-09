Каждый четвертый новосибирец готов полностью отказаться от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России

Почти половина новосибирцев готовы полностью или частично отказаться от продукции компаний, которые покидают российский рынок из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если эти компании вернутся, сообщают аналитики SuperJob.

Каждый четвертый новосибирец (24%) полностью откажется от продукции таких компаний.

— «Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», — эмоционально комментируют респонденты.

Еще 23% горожан в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний каждый третий (32%) житель Новосибирска.

— На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя, — объясняют респонденты.

Затруднились определить свою позицию 21% опрошенных.

О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения, сообщил каждый второй опрошенный в городе моложе 34 лет (54%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди новосибирцев старше 45 лет (53%). Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (57% и 42% соответственно).