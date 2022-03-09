Как самозанятому уплачивать взносы на будущую пенсию

Количество плательщиков налога на профессиональный доход с начала 2022 года увеличилось в Новосибирской области более чем на 10 тыс. человек. По состоянию на 01.03.2022 в регионе зарегистрировано около 90 тыс. самозанятых, сообщила пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

— Для самозанятых не установлена обязанность по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. В связи с чем УФНС России по Новосибирской области напоминает: физические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, могут добровольно уплачивать страховые взносы для формирования себе пенсии на будущее, увеличивая тем самым её размер, — уточняется в сообщении.

Для внесения взносов на формирование пенсии нужно подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства (лично, почтой или через личный кабинет на сайте ПФР). Самый простой способ — через мобильное приложение «Мой налог», которое используют плательщики НПД. В приложении нужно в разделе «Прочее» перейти по ссылке «Пенсионное страхование».

Чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить не позднее 31 декабря фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование (за 2022 год — 34 445 рублей). В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате.